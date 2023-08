Transfery

Legia zainteresowana zawodnikiem Spartaka

Sobota, 26 sierpnia 2023 r. 22:01 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa cały czas wykazuje aktywność na rynku transferowym. Kilka dni temu do drużyny dołączył Steve Kapuadi z Wisły Płock. Lewonożny środkowy obrońca ma wzmocnić rywalizację w defensywie. Przy Łazienkowskiej zdają sobie sprawę z tego, że Francuz będzie potrzebował kilku tygodni, by dojść do odpowiedniej dyspozycji, bo w ostatnim czasie trenował na pół gwizdka.









To może nie być koniec wzmocnień w linii defensywy. Według naszych informacji w kręgu zainteresowań Legii znalazł się młody obrońca Spartaka Trnava. Chodzi o 19-letniego Sebastiana Kosę, który z powodzeniem od 3 sezonów gra w słowackim klubie, gdzie trafił latem 2020 roku z FC Nitra Młodzie.



Mierzący 191 cm prawonożny stoper w obecnym sezonie wystąpił już w 5 meczach Ligi Konferencji Europy, ma na swoim koncie 1 bramkę i 1 asystę. Poprzednie rozgrywki zakończył z bilansem 36 meczów i 3 bramek. Z kolei dorobek sezonu 2021/22 to 30 meczów, 1 gol i 1 asysta.



Kosa jest wielokrotnym reprezentantem młodzieżowych drużyn Słowacji od U15 do U21. W maju tego roku wziął udział w mistrzostwach świata U20. Wystąpił w 4 spotkaniach od pierwszej do ostatniej minuty.



Jego kontrakt ze Spartakiem obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, a transfermarkt wycenia go na 600 tys. euro.