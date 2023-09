22. urodziny Rosołka

22 lata kończy dzisiaj Maciej Rosołek. Pochodzący z Siedlec napastnik po raz pierwszy do Legii Warszawa trafił w 2015 roku, jeszcze w wieku juniorskim. Później występował w rezerwach stołecznego zespołu. W pierwszej drużynie zadebiutował w październiku 2019 roku, w wygranym 2-1 meczu z Lechem Poznań. Dwukrotnie wypożyczany był do Arki Gdynia. Łącznie w Legii rozegrał 95 meczów, w których zdobył 15 bramek. Z okazji urodzin składamy najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów.

