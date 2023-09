28. urodziny Hładuna

28. urodziny świętuje dziś Dominik Hładun. Bramkarz Legii urodził się w Lubinie i zanim trafił do Warszawy, reprezentował barwy Zagłębia, w którym pokonał drogę od juniora do pierwszego zespołu. I choć w naszym klubie jest od roku, dotychczas rozegrał tylko 9 spotkań, ustępując miejsca w bramce Kacprowi Tobiaszowi. Z okazji urodzin życzymy Dominikowi przede wszystkim zdrowia, a także wielu sukcesów z Legią. Sto lat!

hajdukL - 17 minut temu, *.ar-network.pl Najlepszego! Nie odpuszczaj! odpowiedz

