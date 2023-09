33. urodziny Josue

33. urodziny świętuje dziś Josué Filipe Soares Pesqueira. Piłkarz Legii przyszedł na świat w Ermesinde, położonym nieopodal Porto. To właśnie w szkółce słynnego klubu stawiał swoje pierwsze kroki, a później miał okazję występować w pierwszej drużynie "Smoków". Na Łazienkowską trafił dwa lata temu, mając za sobą występy w Holandii, Turcji oraz Izraelu. W koszulce z eLką na piersi rozegrał 94 mecze, w których zdobył 21 bramek. Dodatkowo świętował z Legią zdobycie krajowego pucharu oraz Superpucharu. Z okazji urodzin życzymy kapitanowi Legii przede wszystkim dużo zdrowia, więcej spokoju, a także dalszych sukcesów z naszym klubem. Sto lat Josue!

hajdukL - 3 minuty temu, *.ar-network.pl Właśnie, więcej spokoju bo dokładniej nie podasz, a poprawa fizyczności to chyba jednak mało możliwa... odpowiedz

