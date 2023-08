Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Niedziela, 27 sierpnia 2023 r. 12:30 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U19 po 2 zwyciestwa, tym razem uległa 0-3 Górnikowi Zabrze. W CLJ U17, Legia wygrała 3-2 z Jagiellonią i objęła samodzielne prowadzenie w tabeli. Legia U16 pokonała 6-0 Wisłę Płock. Dzień wcześniej, drużyna o rok młodsza uległa płocczanom 1-2 w CLJ U15. Zespoły U12 i U13 pojechały na sparingi do Rakowa Częstochowa, zaś dwa najmłodsze zespoły akademii zmierzyły się przy Łazienkowskiej z rówieśnikami z Lecha Poznań 2013 i 2014.



CLJ U-19: Górnik Zabrze 3–0 (1-0) Legia Warszawa U19

Gole:

1-0 29 min. Hubert Jasiak

2-0 90+1 min. Jakub Oleksiewicz

3-0 90+3 min. Miłosz Rogula



Legia: Jakub Zieliński [08] – Franciszek Saganowski (65' Jakub Jendryka), Bartosz Dembek, Rafał Boczoń Ż (83' Fryderyk Misztal), Oliwier Olewiński – Jakub Adkonis (60' Maciej Saletra), Kacper Bogusiewicz (46' Oskar Melich), Jakub Żewłakow – Jakub Kowalski (46' Jakub Grzejszczak), Przemysław Mizera (64' Tomasz Rojkowski), Cyprian Pchełka (89' Maciej Bochniak)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



CLJ U17 (2007 i mł.): Jagiellonia Białystok 2-3 (0-2) Legia Warszawa U17

Gole:

0-1 27 min. Igor Busz b.a.

0-2 42 min. Dawid Nos (as. Igor Busz)

1-2 53 min. Jakub Moćkun

1-3 82 min. Dawid Nos (rzut karny)

2-3 90 min. Maciej Kuczyński (rzut karny)



Legia: Michał Bobier - Dawid Korzeniowski [08], Szymon Chojecki, Franciszek Pollok, Jan Leszczyński, Dawid Foks (60' Paweł Ambrożko), Filip Przybyłko [08](60' Maksymilian Sterniczuk [08]), Igor Busz (85' Jakub Openchowski), Mikołaj Kotarba (75' Konrad Kraska), Stanisław Gieroba (30' Dawid Nos), Radosław Czerwiec (60' Eryk Mikanovich). Rezerwa: Konrad Kassyanowicz (br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U16: Legia Warszawa 6-0(2-0) Wisła Płock'08

Gole:

1-0 31 min. Jan Gawarecki (as. Antoni Sobolewski)

2-0 33 min. Juliusz Rafalski (as. Maksymilian Dołowy)

3-0 46 min. Kacper Morawiec (as. Jan Gawarecki)

4-0 70 min. Jan Gawarecki (as. Bartosz Czarkowski)

5-0 75 min. Daniel Wyrozumski(as. Filip Micyk)

6-0 80 min. Jacob Levy (as. Bartosz Czarkowski)



Legia: Antoni Błocki - Antoni Sobolewski, Bartosz Korżyński [09], Maksymilian Dołowy, Filip Micyk (78' Jan Musiałek) - Marcel Kiełbasiński (76' Jakub Sito), Kacper Morawiec, Ddaniel Wyrozumski - Juliusz Rafalski, Ksawery Jeżewski (63' Bartosz CZarkowski), Jan Gawarecki (78' Jacob Levy)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Legioniści rozegrali w Ekstralidze U16 twarde spotkanie z Wisłą Płock. Goście nie odpuszczali, ale legioniści wysoko bronili (czasami kończyło się to grożnymi kontrakcjami gości), a w decydujących momentach mieli żelazne nerwy i stwarzali sobie oraz wykorzystywali okazje. Ozdobą meczu był gol Kacpra Morawca nożycami w 46. minucie. Goście najwyraźniej stracili nieco wiarę w zwycięstwo tracąc gola na początku drugiej części meczu. Legia grała skutecznie i odniosła zasłużone zwycięstwo, choc nie był to bynajmniej łatwy pojedynek.



CLJ U15: Legia Warszawa 12 (1-0) Wisła Płock '09

Gole:

1-0 31 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Jakub Juszczak)

1-1 62 min. Adam Rzepecki (rzut karny)

1-2 79 min. Juliusz Linke (dobitka własnego rzutu karnego)



Strzały (celne): Legia 17(8) - Wisła 11(4)



Denys Stoliarenko - Jan Rodak (41' Dawid Mastalski), Kazimiezt SZydło (41`' Bartosz Jukowski), Oskar Krakowiak, Jakub Juszczak - Jakub GLiwa (50' Akes Żyła),m Vu Hoang Nguyen, Wiktor Zugaj (56' Piotr Kaniewski), Igor Owczarczyk, Edo von Brandt-Etchemendigartay Ż, Szymon Piasta



Sparing: Raków Częstochowa 11 - Legia U13



Sparing: Raków Częstochowa 12 - Legia U12



Legia: Stanisław Składnik - Oskar Marzec, Ignacy Silski (Kpt), Oskar Matusiewicz, Antoni Czuchnowski, gracz kl. partnerskiego, Aleksander Kurowski, Michał Har, Krzysztof Opanowski, Igor Arkuszewski, Antonio Gralewicz-Mendez, Jan Włodarski, Dawid Ruciński, Oskar Matusiewicz, Aleksander Barski, Natan Turniak

Trener: Szymon Lesiakowski



Sparing: Legia U11 - Lech Poznań U11 (2013)



Strzały (celne): Legia 17(8) - Lech 19(15)

Legia: Jakub Tkaczyk - Piotr Nowotka, gracz testowany, Maks Pająk, Szymon Chodkowski, Konstanty Leonkiewicz, Oliwier Siuda, Leon Kowalczyk, Leon Gańko, Ignacy Wojciechowski, gracz testowany, Antoni Adamkiewicz

Trener: Łukasz Listwan



Sparing: Legia U10 - Lech Poznań U10 (2014)



Strzały (celne): Legia 45(20) - Lech 28(18)



Legia: Karol Myszkowski, Stefan Wang, Julian Rusak, Kacper Tryc, Konstanty Yushkavets, Franek Niezgoda, Jan Golański, Ali Seitibrahimov, Kuba Voronau, Kacper Saczewski, Sebastian Borowski, Feliks Chaciński

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek