Runjaić: Chcemy wygrać i grać w Europie

Środa, 30 sierpnia 2023 r. 18:37 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Moja praca, mecze i ogólnie sport sprawiają mi wiele radości. Wiadomo, że pojawia się presja, ale odbieram ją pozytywnie. Za nami ostatnio dużo spektakularnych meczów. Jutro pewnie też kibice oczekują emocji, ale ja liczę na nudny mecz, zakończony naszym sukcesem. Jutrzejsze spotkanie kończy tę fazę rozgrywek, a takie spotkania w ostatnim czasie były dla nas pozytywne. Mam nadzieję, że zakończy się dla nas dobrze. Nie chcemy zawieść kibiców. Chcemy jutro wygrać i grać w Europie - mówi przed rewanżem z Duńczykami trener Legii, Kosta Runjaić









- Musimy zagrać dobrze w obronie, nie dawać przeciwnikowi szans, jak również wykorzystać wszystkie stworzone przez siebie okazje w ofensywie. To jest wyzwanie, ale jestem pełen optymizmu. Chłopcy są dobrze przygotowani, nie brakuje im woli walki i ochoty na awans. Wszystko zależeć będzie w tym meczu od nas. To są jednak tylko przeczucia. Trafienie do Europy będzie dla nas krokiem milowym, nie tylko finansowym. Będziemy dzięki temu rośli jako zawodnicy, atleci. Pojawią się nowe, pozytywne dla nas wyzwania. Nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, musimy zagrać dobrze, w miarę możliwości bez błędów. Jestem pełen przekonania, że to nam się uda.



- Atmosfera jutro będzie świetna, jak zawsze. To pomaga graczom, niesie zawodników. Będziemy jednak musieli wyważyć swoją grę, opanować emocje, euforię i wykonać swoją robotę, czyli awans. Atmosfera na pewno będzie świąteczna. Jeżeli się wygrywa pierwszy mecz, to i tak nie ma gwarancji awansu. Chcemy jednak jutro wygrać, musimy awansować. Nasze zadanie jest jasne, chcemy mu sprostać, ale chcę podkreślić jedno - osiągnęliśmy już dużo. W poprzednich spotkaniach goniliśmy wyniki i udało nam się, to dobre osiągnięcie. Chcemy jutro strzelić gola pierwsi i zobaczyć, jak zareagują Duńczycy. Jutro będzie taka faza, że któraś z drużyn będzie grać o wszystko. Jestem podekscytowany i czekam na ten mecz, ale wiedząc jak świetnych kibiców będziemy mieli za sobą, jestem optymistą.



- Potrzebujemy jutro mocnej defensywy. Musimy być zwarci we wszystkich strefach. Mamy do czynienia z dobrze kontrującym przeciwnikiem. Maju wielu młodych, szybkich zawodników. Nawet małe błędy mogą się mścić. Możemy na to odpowiedzieć wysokim posiadaniem piłki i popełnianiem jak najmniejszej liczby błędów. Ponadto wiadomo, że są dobrzy ze stałych fragmentów gry. Od wielu lat skupiają się na tym, jest to ich mocną stroną i było to widać w pierwszym meczu. Będziemy grać jeszcze bardziej energetycznie i będziemy skoncentrowani. Musimy unikać tego, żeby mieli więcej gry ze stałych fragmentów, musimy na to uważać. Chcemy dobrze wypaść w defensywie i nie dawać im szans na kontry.



- Cieszę się, że mogę przekazać dobre wiadomości. Wszyscy zawodnicy są gotowi do gry. Ostatnio mieliśmy intensywny okres, dużo meczów, więc jest to dobrą wiadomością. Świadomie nie wspominałem o Kapustce, bo mówimy o ostatnich dniach, a w nich nic się nie zmieniło.



- Mecz zawodników z "jedynki" w rezerwach był ważny, żeby zawodnicy weszli w rytm, mieli praktykę meczową, nie tylko treningową. Igora Strzałka znam dobrze, nieźle się rozwija, pokazuje swoje umiejętności, ale musi wykazać się pewną cierpliwością. Na razie nie ma gdzie go wystawiać w podstawowym składzie, bo rywalizacja jest ogromna. Wielu zawodników też czeka na swoją szansę. Cieszę się, że są oni dostępni. Zauważam sukcesy Igora i w ostatnich meczach pokazał różnicę. Wysyła sygnały, że w najbliższej przyszłości musi dostać szansę.



- Nie wiem, ile zagra Blaz Kramer. Cieszę się, że jest dostępny, dobrze trenuje i ma formę. Ważne jest, żeby mieć takich zawodników również na ławce. Jego sytuacja jest podobna do Strzałka, w końcu na pewno dostanie szansę. Najważniejszy jest jednak awans, każdy z zawodników będzie potrzebny, a moim zadaniem, będzie dobra reakcja na wydarzenia boiskowe.



