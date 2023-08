Pięciobój

Dorota Idzi włączona do Galerii Sław UIPM

Niedziela, 27 sierpnia 2023 r. 12:31 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Fantastyczna przed laty pięcioboistka Legii Warszawa, Dorota Idzi została wyróżniona przez Międzynarodową Unię Pięcioboju Nowoczesnego i dołączona do Galerii Sław UIPM (ta liczy obecnie 23 osoby). Idzi jest 24-krotną medalistką MŚ i 12-krotną medalistką ME, pięciokrotną mistrzynią Polski (1988, 1989, 1993, 1995, 2000) oraz uczestniczką Igrzysk Olimpijskich Sydney 2000. Podczas mistrzostw Polski, Dorota Idzi wywalczyła także 3 srebrne medale i 5 brązowych. Barw Legii broniła w latach 1988-2001.



Uroczystość włączenia do Galerii Sław UIPM miała miejsce podczas mistrzostw Świata w Bath, a poprowadził ją prezydent UIPM, dr Klaus Schormann.