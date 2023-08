Kosz 3x3

Legia 3x3 zagra w Challengerze w Pont du Gard

Środa, 30 sierpnia 2023 r. 12:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy piątek, 1 września, koszykarska Legia 3x3 weźmie udział w międzynarodowym turnieju Pont du Gard we francuskiej miejscowości Vers-Pont-du-Gard, niedaleko Nimes. Zawody z serii Challenger są jednocześnie kwalifikacjami do World Tour w Amsterdamie - kwalifikację do październikowych zawodów w Holandii zapewni sobie zwycięzca francuskiego Challengera.



Legia kwalifikację zapewniła sobie zwyciężając pod koniec lipca w turnieju SK 3x3 Streetball Challenge na warszawskiej Białołęce. W finale Legia pokonała Isetię Białołęka 21-20 (decydujący punkt zdobył Arkadiusz Kobus), z którą parę tygodni później spotkała się ponownie - tym razem w finale mistrzostw Polski w Katowicach.



We Francji legioniści wystąpią w składzie, który triumfował na Białołęce: Arkadiusz Kobus, Piotr Robak, Mariusz Konopatzki i Piotr Niedźwiedzki. W turnieju wystąpi 16 drużyn. Poza Legią Lotto będą to: Wiedeń (Austria), Raudondvaris Hoptrans (Litwa), Liman Huishan (Serbia), Partizan Belgrad (Serbia), Paryż (Francja), Lozanna (Szwajcaria), Princeton (USA), Dusseldorf LFDY (Niemcy), San Juan (Portoryko), Marsylia (Francja), Sant Feliu (Hiszpania), Krupanj (Serbia), Montreux (Szwajcaria), Tubingen (Niemcy) i Pale (Bośnia i Hercegowina).



Rywalizacja rozpocznie się w piątek o godzinie 10:45 i potrwa do 18:35. Na sobotnie popołudnie zaplanowano rywalizację systemem pucharowym - ćwierćfinały, półfinały oraz finał, który rozpocznie się o godzinie 22:00.



Terminy meczów Legii:

01.09 (PT) 11:40 Legia 3x3 - Tubingen

01.09 (PT) 12:30 Legia 3x3 - Krupanj

01.09 (PT) 14:15 zwycięzca gr.A - Liman Huishan NE

01.09 (PT) 17:45 zwycięzca gr.A - Princeton