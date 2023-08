Wysoka porażka FC Midtjylland w lidze

W meczu 6. kolejki duńskiej Superligi FC Midtjylland przegrał 0-3 wyjazdowe spotkanie z liderem tabeli, FC Nordsjælland. Do przerwy najbliższy rywal Legii Warszawa przegrywał 0-1. Trener Thomas Thomasberg dał odpocząć kilku podstawowym zawodnikom, choć nie zmienił całkowicie wyjściowej jedenastki. Pierwsza połowa była obrazem pełnej dominacji gospodarzy, zakończonej z tylko jednym trafieniem, ze względu na słabą skuteczność ofensywnych graczy. Mimo trochę lepszej drugiej części w wykonaniu FC Midtjylland, rywale dzięki udanym kontrom i błędom w obronie dołożyli dwa gole i przypieczętowali zwycięstwo. Superliga: FC Nordsjælland 3-0 (1-0) FC Midtjylland 1-0 7' Marcus Ingvartsen 2-0 53' Marcus Ingvartsen 3-0 90' Mario Dorgeles FC Midtjylland: Fraisl - Gartenmann, Juninho (87' Romer), Ortiz - Gabriel, Fossum, Olsson, Sorensen (79' Simsir), Paulinho (69' Dyhr) - Franculino (46' Charles), Brumado (69' Marrony) FC Midtjylland jest rywalem Legii w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Pierwsze spotkanie w Danii zakończyło się remisem 3-3. Rewanż natomiast odbędzie się 31 sierpnia o godz. 21:00 przy Łazienkowskiej 3. Trybuny będą wypełnione do ostatniego miejsca, ponieważ wszystkie bilety na ten mecz zostały już wyprzedane.

