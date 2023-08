29-31.08: Rozkład jazdy

W czwartek wieczorem przy Łazienkowskiej wypełniony po brzegi stadion będzie wspierał Legię Warszawa w walce o fazę grupową Ligi Konferencji Europy. Początek spotkania o 21:00. W tenisowym turnieju Tennis Europe Bohdan Tomaszewski Cup 2023 do lat 16 zagrają Jan Urbański i Jan Kluczyński. Rozkład jazdy: 29.08 g. 15:00 Legia U14 - Radomiak Radom 10 [LTC 7] 30.08 g. 11:00 Legia U16 - AP Brychczy Warszawa 08 [LTC 7] 31.08 g. 21:00 Legia Warszawa - FC Midtjylland

