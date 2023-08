Srebro Puczen w MP w maratonie we wrotkarstwie szybkim

W sobotę w Katowicach rozegrano XI Długodystansowy Puchar Śląska we wrotkarstwie szybkim, w ramach którego miały miejsce mistrzostwa Polski w maratonie. Srebrny medal w kat. wiekowej junior A zdobyła Gabriela Puczen , która uzyskała czas 1:38:04. Wśród seniorów, miejsce piąte zajęła Agata Jabłońska . Wyniki legionistów na MP w maratonie we wrotkarstwie szybkim: Senior: 5. Agata Jabłońska 1:28:39,92 Junior A: 2. Gabriela Puczen 1:38:04,09 Junior B: 4. Zofia Szombra 1:38:27,78 Senior: 9. Łukasz Warchoł 1:14:43,90 Wyniki na pozostałych dystansach: 1km: 5. Kornelia Blinow 2km: 2. Maria Blinow 10km: 4. Agata Puczen 21km: 4. Yeva Sachko 42:04,01, 6. Alicja Mikołajewska 45:36,24 21km: 20. Michał Szombara

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.