Raport kartkowy przed meczem z FC Midtjylland

Wtorek, 29 sierpnia 2023 r. 11:30 Mishka, źródło: Legionisci.com

Żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie będzie pauzował w czwartkowym rewanżowym meczu 4. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy. Bartosz Slisz zobaczył wprawdzie w obecnej edycji rozgrywek 3 żółte kartki, co mogłoby skutkować pauzą, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, po zakończeniu 3. rundy el. część żółtych kartek zostało anulowanych. Żaden z legionistów nie jest także zagrożony w przypadku awansu do fazy grupowej, ponieważ przed tym etapem wszystkie wcześniejsze napomnienia i bieżące zawieszenia zostają anulowane.









Zgodnie z art. 52 Regulations of UEFA Conference League na obecny sezon, po każdych dwóch rundach rozgrywek, w których dany zawodnik był na liście zgłoszonych do gry, jego liczba żółtych kartek zostaje pomniejszona o 1. Taka sytuacja ma więc miejsce w przypadku piłkarzy, którzy otrzymali napomnienia w meczach z Ordabasami i Austrią.



Po spotkaniu z FC Midtjylland, w którym Bartosz Slisz zobaczył trzecią żółtą kartkę w rozgrywkach, Legia Warszawa upewniała się w UEFA odnośnie prawidłowej interpretacji powyższego punktu regulaminu.



Aktualny stan żółtych kartek:

2 - Bartosz Slisz (miał 3)

1 - Marc Gual, Josue (2), Tomas Pekhart (2), Paweł Wszołek



Zawodnicy, którzy mieli na swoim koncie po jednej kartce, ale zostały one anulowane: Rafał Augustyniak, Juergen Elitim, Artur Jędrzejczyk, Ernest Muci, Radovan Pankov, Kacper Tobiasz.