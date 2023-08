Podział na koszyki przed losowaniem fazy grupowej Ligi Konferencji Europy

Komentarze (20)

Hiszpan - 11 minut temu, *.telnaptelecom.pl Ferencvaros , Łudogorec , Klavskvik odpowiedz

Zdzisław - 14 minut temu, *.chello.pl AZ Alkmaar

FC Viktoria Pilzno

Legia Warszawa

Aberdeen FC odpowiedz

Gdzie jest Brighton?? - 24 minuty temu, *.67.158 Pytam się ? odpowiedz

Zdzichu - 21 minut temu, *.orange.pl @Gdzie jest Brighton??: W lidze europy odpowiedz

Lemiesz Grochuw - 31 minut temu, *.plus.pl Uff, Dobrze, że nie ma Dudelange odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 43 minuty temu, *.plus.pl Każda grupa będzie grupą śmierci odpowiedz

Jaro1983mir - 45 minut temu, *.42.85 AZ,PAOK,LEGIA,Ballkani???? odpowiedz

Jaro1983mir - 46 minut temu, *.42.85 AZ, PAOK,LEGIA,BALLKANI???? odpowiedz

Zgred - 49 minut temu, *.as13285.net Eintracht

Aston Villa

Legia

Aberdeen odpowiedz

Darek - 42 minuty temu, *.chello.pl @Zgred: Dokładnie tak. odpowiedz

Krzychu66 - 6 minut temu, *.t-mobile.pl @Zgred: chyba ci się w głowie zagotowało. Dobrze się czujesz? To grupa śmierci odpowiedz

Andyo22 - 54 minuty temu, *.224.204 1. Club Brugge

2. Slovan Bratysława

3. Legia Warszawa

4. Aberdeen FC odpowiedz

Pio - 55 minut temu, *.chello.pl Dawać ten Eintracht !!! :) odpowiedz

Tomek - 57 minut temu, *.centertel.pl Zagrzeb

Birmingham

Warszawa

Belgrad

odpowiedz

Dedi - 59 minut temu, *.plus.pl Kto będzie to będzie ważne że gramy, pierwszy koszyk dość mocne drużny Fenerbahce i Lille nie chciał bym za bardzo ale Eintracht to już tak bo to by były takie Kibicowskie mecze że szok ! I mam 100 km z mojej miejscowości do Frankfurtu. 4 koszyk jedziemy z każdym tam ! Legia odpowiedz

Cezar - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl ferencvaros, ludogorec i balkani! odpowiedz

Kwidzyn[L] - 1 godzinę temu, *.plus.pl Poproszę

Eintracht Frankfurt

Slovan Bratysława

Legia Warszawa

Cukaricki Belgrad odpowiedz

Yyyy - 1 godzinę temu, *.plus.pl Tylko nienGrecja odpowiedz

Łukasz - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Grupa marzeń:

Ferencvárosi TC

ŠK Slovan Bratysława

Legia Warszawa

KÍ Klaksvík



Grupa śmierci:

Eintracht Frankfurt

Aston Villa

Legia Warszawa

FC Nordsjælland odpowiedz

Puchar jest nasz - 1 godzinę temu, *.rogers.com GNK

BODO

LEGIA

ABERDEN

odpowiedz

