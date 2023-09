Legia poznała rywali w Lidze Konferencji Europy

Komentarze (66)

+ dodaj komentarz

dodaj

grzesiek - 12 minut temu, *.centertel.pl jakie relacje maja kibice Den Haag w stosunku do Alkmaar? odpowiedz

Hg - 14 minut temu, *.ap-media.pl Ciężka grupa, łach rok temu miał dużo łatwiejszą ( plus Villarreal grał ostatni mecz drugim składem) odpowiedz

Dedi - 19 minut temu, *.plus.pl Aston Villa wiadomo mega ciężko, mają asów w składzie i grają ostatnio bardzo dobrze Cash nawet ostatnio dwie bramki w meczu ligowym i wczoraj, poza tym Tielemans, Zaniolo, Coutinho, Bailey no nie będzie łatwo ale u nas możemy powalczyć, mogą mieć już awans przed rewanżem i może zagrają rezerwami? Amica wygrała z Villareal rewanż 3-0 bo tamci grali trzecim składem

A z Alkmaar trzeba wygrać u siebie i z tym Mostarem też dwa razy, nie ma już łatwych drużyn! Wole dobrą grupę, niż ogorasów ! odpowiedz

Zdzicho - 22 minuty temu, *.tpnet.pl Kibicowsko szału nie ma... odpowiedz

Rozsądny - 28 minut temu, *.9.50 Kogo my będziemy golić mając pół środkowego obrońcy i ręcznik na bramce (nie, wczorajszy 1 obroniony karny nic nie zmienia w tym temacie), co za dyrdymały tu niektórzy wypisują. Przecież to się skończy dwycyfrówkami. odpowiedz

13 - 6 minut temu, *.205.89 @Rozsądny: zamiast rozsądny to powinieneś mieć ksywę zje...ny. odpowiedz

Sandman - 31 minut temu, *.neocomisp.com Byczo jest, nie ma co załamywać rąk, uszy do góry, przypominam, że mogliśmy odpaść już we Wiedniu, albo wczoraj po karnych, tak więc cieszmy się, że gramy dalej, nie ważne z kim, bo te mecze to święto i nagroda. odpowiedz

Leśny Dziadek - 34 minuty temu, *.orange.pl Super grupa, mocni przeciwnicy, trzeba dopiąć jeszcze dwa transfery i walczyć o każdy milimetr boiska. Teraz Widzew. odpowiedz

Sebo(L) - 38 minut temu, *.vectranet.pl Grupa wbrew pozorom nie jest z kategorii tych z,której nie da się wyjść.Niejako "z urzędu" pierwsze miejsce przypisane jest dla Aston Villi ale z AZ można powalczyć o te drugie premiowane miejsce.Alkmaar to jednak nie to samo co "świeta trójca" czyli PSV,Ajax,Feyenoord. Swego czasu potrafiliśmy wysoko dwa razy pokonać FC Utrecht,powalczyliśmy jak równy z równym z wielkim Ajaxem.Nie wyszło tylko z PSV.W Warszawie można z Holendrami powalczyć o zwycięstwo i wyjście z grupy będzie całkiem realne nawet przy dwóch porażkach z Aston,a przecież i z nimi w stolicy można powalczyć o korzystny wynik.Wierzę,że Runjaic odpowiednio przygotuje zespół do występów i będziemy mieli jeszcze piękne niezapomniane wieczory :) Jak to się mówi nie ma rzeczy niemożliwych. Zdaje się,że kolega wolfik pisał tu nie raz,że awans do LKE z tej ścieżki jest niemal niemożliwy...a jednak się dało :) odpowiedz

Roma - 46 minut temu, *.lunet.eu Z Aston Villą lepiej zagrać w grupie niż w półfinale odpowiedz

Wyrwikufel - 48 minut temu, *.netfala.pl Będzie ciężko ale o drugie miejsce można powalczyć. Obowiązkowe 6 punktów z Bośniakami plus jakieś punkty z Aston Villą i Alkmaar. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 51 minut temu, *.plus.pl Grupa śmierci i sędziowie z Poznania, niedobrze... odpowiedz

Obiektywnosc - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl Żadnych szans odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No to teraz to q..a pograne… odpowiedz

Artur - 58 minut temu, *.centertel.pl @Żmija : pograne to będzie jak dowiemy się kto posedziuje poszczególne mecze. odpowiedz

Vuko - 17 minut temu, *.tpnet.pl @Żmija : opitolilismy blackburn, leaster to i ville. Zwlasza ze zagraja drugim garniturem odpowiedz

Ka(L)afior - 1 godzinę temu, *.99.71 Nie srać żarem, KIEŁBY W GÓRĘ I ŁADUJEMY FRAJERÓW! 6 punktów z Mostarem, 4 z Holendrami, 2 z Angolami i golimy pierwsze miejsce w grupie! MOCNO LEGIA! odpowiedz

xyz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Liczyłem na Brarysławe z 2 i Wyspy Owcze z 4 koszyka i tak naprawde powibniany być w gr A gdyby nie dziwne praktyki UEFA. To chore ze losowanie Rakowa tak naprawde nas strąciło do tej ciężkiej grupy. odpowiedz

Wartki - 1 godzinę temu, *.chello.pl @xyz: ale to nie polega na tym zeby grać z najsłabszymi rywalami tylko iść do przodu.Lepiej osiągnac jakieś wyniki z lepszymi niż męczyć się z wyspami owczymi .Legia gra lepiej z lepszymi zespołami a męczy się że średniakami od dawna tak jest odpowiedz

NormaLs - 32 minuty temu, *.aster.pl @Wartki: Wynikiem to bedzie awans do jak najdaleszej fazy rozgrywek i tłuczenie pkt w rankingu, a nie zatrzymanie sie na fazie grupowej. Po za tym wyjazd do takiej Bratysławy, fajny i bliski. Byłby najazd. A Wyspy Owcze? Egzotyka, tam jeszcze nas nie było. Aston Villa ani to wyrobiona marka a raczej przegramy, AZ juz lepiej ale starczyłby jeden rywal tego pokroju. odpowiedz

Ko(L)obrzeg - 1 godzinę temu, *.chello.pl Aston Villa najmocniejszy gra równo w lidze i pucharach bryluje Polak Mateusz Pieniądz .AZ Alkmar nie równy w pucharach awans po karnych na wyjeździe 6:5 w zasięgu Mostar na wyjeździe może być mocny u siebie powinniśmy sobie poradzić .Mocno Legia odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Będzie ciężko ale co to dla nas? To My jesteśmy LEGIA WARSZAWA! Spokojnie.... kiełbasy do góry i golimy frajerów!!! Do boju ukochana ma jazda na pełnej k.... LEGIA WARSZAWA! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. Tylko spokój nas uratuje. Będzie dobrze... odpowiedz

Przemek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Michał: zobaczymy co ta LEGIA WARSZAWA znaczy w Europie po starciach z mocnymi klubami odpowiedz

zorientowany - 1 godzinę temu, *.98.141 Bilety do Birmingham i Alkmar już się rozeszły na dzielnicach. odpowiedz

Mdread - 1 godzinę temu, *.02.net @zorientowany:do Birmingham to mozesz se leciec ryanair albo wizz. A bilety to sie mogly rozejsc na mecz z aston villa i nie mieszaj z tym gownem Birmingham.

Shit on the villa

Shit on the villa tonight odpowiedz

R323 - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl @Mdread: Exactly. United we stand ;-) odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kozak grupa. Ciężka ale warto sprawdzić się z takimi grajkami. odpowiedz

Alex Bielany - 1 godzinę temu, *.centertel.pl O kurde….. gorzej byc nie moglo odpowiedz

Roksana - 1 godzinę temu, *.plus.pl Damy rady wyjsc z pierwszego miejsca!



Łatwa grupa.



Nie narzekajmy. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.atman.pl tak obiektywnie to Villa faworyt (może obok Eintrachtu) do wygrania LKE... odpowiedz

luk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl może ktoś mi prosto wytłumaczyć dlaczego legia nie mogła być w grupie A-D? odpowiedz

ZAWIErCIOK - 1 godzinę temu, *.. @luk: bo w Lidze Europy w grupie D jest Raków - konflikt transmisji TV odpowiedz

abc - 1 godzinę temu, *.aster.pl @luk: Przez Raków, ktory ma grupe D w LE. Chodzi o to, że grupy A-D i E-H grają o innej godzinie i taki zabieg był po to aby zespoły z jednego kraju nie grały o tej samej porze. Głupie. odpowiedz

luk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @abc: ale Czesi mogą? liga europy grupa c - sparta praga, konferencji - grupa c - victoria pilzno? odpowiedz

szyymii - 33 minuty temu, *.189.204 @luk: Czesi mają trzy drużyny i to zapewne dlatego odpowiedz

cec - 28 minut temu, *.aster.pl @luk: tak czesi mogą bo mają 3 druzyny odpowiedz

skrzat - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nie jest źle.szansa na 2 miejsce jest.... odpowiedz

ic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Pojemność stadionów:

AZ Alkmaar (Holandia) - 19 500

Aston Villa FC (Anglia) - 42 640

Legia Warszawa - 31 800

HŠK Zrinjski Mostar (Bośnia i Hercegowina) - 20000 (w tym 9000 siedzących) ? odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Patrząc obecnie na formę Aston Villi to dla mnie 1m w grupie. Drugie może być ciekawie między Legią a AZ. Trzeba wygrać oba mecze z Bośniakami i powinno być dobrze odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @A: wypad z tego forum katroflarzu . Gdzie jest Lech ???Dupa boli XDDD odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Czemu nie poszliśmy do grupy A tylko do E? odpowiedz

Ozon - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Ja: Godziny meczów nie mogą się pokrywać z innym zespołem z tej samej federacji. Grupy ABCD były zablokowane, bo Raków był w tej części w LE. Więc dolosowano do pierwszej wolnej grupy z puli EFGH. odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.virtuaoperator.pl @Ja: Bo Raków trafił do grupy D - i nie mogą godziny meczów się pokrywać w tym samym Kraju. odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.aster.pl W kwestii organizacji wyjazdu, to uważam, że SKLW powinno prowadzić przedsprzedaż, tj. wcześniejsze zapisy dla osób, które były na jednym z meczów kwalifikacyjnych. To było bardziej fair niż rozprowadzanie biletów tylko w grupach - gdzie osoby bez historii wyjazdowej są byłby bardziej preferowane od kibiców jeżdżących z otwartych zapisów. odpowiedz

Nie ma równych i równiejszych na tej trybunie! - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Jasio: zapomnij.... kolesiostwo na pierwszym miejscu odpowiedz

DZ - 6 minut temu, *.centertel.pl W grupach bilety trafiają do tych, co mają od was więcej wyjeżdżone. odpowiedz

reeg - 1 godzinę temu, *.net.pl Na tym etapie nie ma slabych druzyn.... a tak na powaznie super losowanie, przynajmniej dwóch dobrych przeciwników, lepsze to niż oglądanie innych ogórków. odpowiedz

Mati - 1 godzinę temu, *.chello.pl Fajna grupa te dwie pierwsze chciałem odpowiedz

Setter - 1 godzinę temu, *.175.40 liczyłem na Aberdeen FC z ostatniego koszyka odpowiedz

Oliwier L - 10 minut temu, *.play-internet.pl @Setter: Po co, żeby było jeszcze trudniej pkt ugrać, Legia potrzebuje pkt do rankingu, a za pkt jest też kasa od uefy. Trzeba zdobyć 6 z Bośniakami, 3 lub 4 z AZ i może 1 z Aston odpowiedz

Sp(L)it - 1 godzinę temu, *.plus.pl Kibicowsko zajefajnie odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Z Alkmaar i Aston Villą przy tej grze defensywnej po 4-5 goli w plecy. Jeśli z takim cienkim Mitdylland męczyliśmy się, to Holendrzy i Anglicy przejadą się po nas ostro. odpowiedz

TOXI - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl @L: Almar męczyło się w rundach eliminacyjnych tak samo jak i my, a byli w każdym meczu zdecydowanymi faworytami, także nie taki diabeł straszny. Aston Villa poza zasięgiem, reszta do ogrania. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @TOXI: Weź ochłoń, gdzie Alkmaar, a gdzie my z taką obroną. Gdzie Rzym, a gdzie Krym... Przejadą się po nas i przyjmiemy minimum 4 gole. Z taką obroną nie mamy co startować do rozgrywek europejskich nawet w tej ogórkowej LKE. odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @L: dla przypomnienia to Ci słabi Duńczycy przez ostatnie trzy sezony grali w europejskich pucharach . 20/21 w LM kolejne lata w LE odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Korda : Dajże spokój to Mitdylland to ogórki. Może i grali w pucharach w poprzednich latach, ale obecnie to ogórki, a myśmy męki z nimi przechodzili. Holendrzy i Anglicy zleją nas po 4-0, 5-0. Z czym do ludzi startujemy? Z taką obroną, z taką grą w defensywie? Jeśli my z taką Puszczą Niepołomice męczymy się, to z czym do ludzi? odpowiedz

Puchar Suchar - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl @L: To raczej Ty ochłoń. Alkmaar to nie PSV czy Ajax by się bać. Do Rzymu im daleko. Cała holenderska liga trzyma poziom dzięki wielkiej trójce. Reszta znacznie odstaje i jest na niewiele wyższym poziomie co czołowe polskie kluby. Już kiedyś Utrecht miał być nie do przejścia, a pamiętamy jak się skończyło. Aston Villa jak wystawi rezerwy to w Warszawie też do ogrania. Dla nich liga Konferencji to nie priorytet. Zrinjski u siebie może być nieobliczalny. W Warszawie musowo z nimi 3 pkt. odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ale parszywe losowanie ani sportowo ani kibicowsko!!! odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.com.pl To już transferów nie będzie :) odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.virtuaoperator.pl Zrinskij 6 pkt w 2 meczach, Alkmaar może 1 remis i 2 porażki z Angolami odpowiedz

grev - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ojojojoj... odpowiedz

Dickson Chotowski - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Alkmaar to te odwazne ku**sy !! Atakowali kobiety na meczu z West Ham. Zapraszamy do Warszawy......LEGIA-DEN HAAG !!!!! odpowiedz

Mr. - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Dickson Chotowski: Ta I jeden odważny z West Ham przegonil całą bande ch...ja. odpowiedz

FFA - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Raczej będzie masakra odpowiedz

xyz - 1 godzinę temu, *.mm.pl @FFA: A ja myślę że nie. odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pograne... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.