Polska 2-0 Wyspy Owcze. Występ Wszołka

W meczu eliminacji mistrzostw Europy 2024 reprezentacja Polski wygrała z Wyspami Owczymi 2-0. Do przerwy był remis 0-0. W 46. minucie na boisku pojawił się Paweł Wszołek. Legionista w doliczonym czasie gry został ukarany żółtą kartką. 10 września Polacy zagrają na wyjeździe z Albanią. Od pierwszych minut Polacy ruszyli do ataków. Jednak to goście jako pierwsi oddali celny strzał w tym spotkaniu. W 18. minucie na bramkę Wojciecha Szczęsnego uderzał Jóan Símun Edmundsson. W 29. minucie dobry strzał oddał Arkadiusz Milik, jednak Mattias Lamhauge wykazał się umiejętnościami i obronił to uderzenie. Do końca pierwszej części spotkania Polacy znacząco przeważali, ale nie zdołali udokumentować tego zdobyciem bramki. W 51. minucie Robert Lewandowski zmarnował doskonałą sytuację - po dośrodkowaniu z rzutu rożnego uderzył jedynie w poprzeczkę. W 64. minucie strzał oddał Paweł Wszołek, jednak został zablokowany. W 68. minucie Lewandowski wyszedł sam na sam, ale zamiast uderzać, chciał przełożyć sobie piłkę na prawą nogę i zakiwał się sam ze sobą. W 70. minucie sędzia podyktował rzut karny za zagranie ręką. Do piłki podszedł Lewandowski i zamienił jedenastkę na gola. W 83. minucie Lewandowski podwyższył na 2-0. Po tym spotkaniu Polska wyprzedziła w tabeli Mołdawię i zajmuje 3. miejsce, za Czechami i Albanią. Polska 2-0 (0-0) Wyspy Owcze 1-0 - 73' Robert Lewandowski (k) 2-0 - 83' Robert Lewandowski Polska: 1. Wojciech Szczęsny - 18. Bartosz Bereszyński (60' 19. Sebastian Szymański), 5. Jan Bednarek, 14. Jakub Kiwior, 4. Tomasz Kędziora - 15. Michał Skóraś (46' 21. Paweł Wszołek), 10. Grzegorz Krychowiak (80' 17. Damian Szymański), 20. Piotr Zieliński, 13. Jakub Kamiński (87' 11. Kamil Grosicki) - 9. Robert Lewandowski, 7. Arkadiusz Milik (60' 16. Karol Świderski) Wyspy Owcze: 23. Mattias Lamhauge - 14. Gilli Rólantsson Sørensen (75' 2. Jóannes Danielsen), 13. Hørður Askham, 15. Odmar Færø, 5. Sonni Nattestad, 3. Viljormur Davidsen - 10. Sølvi Vatnhamar, 20. René Joensen (75' 22. Jákup Andreasen), 16. Gunnar Vatnhamar (88' 18. Stefan Radosavljević), 7. Jóannes Bjartalíð (61' 11. Klæmint Olsen) - 9. Jóan Símun Edmundsson (61' 8. Brandur Olsen) żółte kartki: Krychowiak, Wszołek - Nattestad

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

hajdukL - 1 godzinę temu, *.plus.pl Pompeliny ciąg dalszy. Ta ostatnia niedziela... odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Tego nie da się oglądać. Rozgonić to na 4 wiatry, a emeryta z Portugallii umieścić w domu spokojnej starości. Prezes pzpn natychmiast do wywalenia, na zbity pysk i to na tyle. odpowiedz

Zawisza - 2 godziny temu, *.chello.pl Na zdjęciu jak nie Wszołek. Na żywo zawsze mniej podobny do Lewandowskiego. odpowiedz

Fernando Santos - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Piknik na trybunie, piknik na boisku. Dramat totalny. Wszolek, szacunek. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Szkoda ze okienko transferowe zamkniete, bo tak zupelnie na serio i na powaznie, to bym bral bramkarza z Wysp O.

Gosciu w porownaniu do Tobiasza swietnie czyta gre, swietnie sie ustawia, bardzo dobrze broni, gra na przedpolu, dobrze lapie pilke. Natomiast czego nie robi. no nie robi glupich min.



A kadra, no jak kadra, mimo zwyciestwa bardzo przecietnie. Dopiero po zmianach cos sie ruszylo. Ekstraklasa (Wszolek i Grosik) dopiero rozruszala to cale towarzystwo :-) odpowiedz

szwarny synek - 1 godzinę temu, *.46.3 @Krzeszczu: nie przesadzaj z tym bramkarzem,chłop grał przeciwko amatorom odpowiedz

szwarny synek - 2 godziny temu, *.46.3 DRAMAT !!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.