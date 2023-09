U-21: Polska 3-0 Kosowo. Występ Tobiasza

W meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy reprezentacja Polski U-21 wygrała z Kosowem 3-0. Wszystkie bramki padły przed przerwą. Całe spotkanie rozegrał jedyny powołany legionista, Kacper Tobiasz. 12 września Polacy zagrają w Tallinie z Estonią. U-21: Polska 3-0 (3-0) Kosowo 1-0 - 25' Ariel Mosór 2-0 - 30' Michał Rakoczy 3-0 - 44' Michał Rakoczy Polska: 1. Kacper Tobiasz - 2. Ariel Mosór, 4. Patryk Peda (67' 13. Miłosz Matysik), 19. Łukasz Bejger - 23. Bartłomiej Kłudka, 8. Mateusz Łęgowski, 11. Michał Rakoczy (81' 16. Maximillian Oyedele), 6. Jan Biegański, 14. Kajetan Szmyt - 10. Filip Marchwiński (67' 9. Filip Szymczak), 20. Szymon Włodarczyk (67' 7. Jakub Myszor) Kosowo: 1. Leo Besson - 23. Florian Haxha, 5. Andi Hoti, 4. Valon Zumberi, 2. Egzon Rexhaj (46' 8. Veton Tusha) - 22. Arian Llugiqi, 18. Luan Simica (46' 21. Adem Podrimaj), 6. Art Smakaj (66' 20. Dion Berisha), 10. Milot Avdyli (83' 17. Drilon Hazrollaj), 27. Besfort Zeneli - 11. Dion Krasniqi (46' 9. Ardit Tahiri) żółte kartki: Marchwiński - Simica, Smakaj, Haxha, Podrimaj, Llugiqi, Tahiri

