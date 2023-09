Albania 2-0 Polska

W 7. minucie pierwszy celny strzał Polaków, którzy tego wieczoru nie mieli nic do stracenia. Piotr Zieliński dostał podanie, wpadł w pole karne Albańczyków, ale z jego uderzeniem poradził sobie bramkarz Thomas Strakosha . Gospodarze z biegiem kolejnych minut coraz bardziej się rozpędzali. Niecały kwadrans później bardzo ładna akcja na skrzydle Nedima Bajramiego . Pomocnik będąc na skraju boiska, dośrodkował wzdłuż pola karnego, ale na szczęście żaden z jego partnerów nie zdołał zamknąć akcji. Pomimo tego w 21. minucie to Polacy wyszli na prowadzenie. Po wrzutce z rzutu wolnego w szesnastce gospodarzy zrobiło się sporo zamieszania. Piłka odbiła się od jednego z defensorów, a ostatecznie z najbliższej odległości do siatki skierował ją Jakub Kiwior! Niestety... Po analizie VAR sędzia anulował gola, dopatrując się pozycji spalonej u jednego z "biało-czerwonych". W 34. minucie nastąpiła nieoczekiwana zmiana w obronie. Z powodu kontuzji z murawy musiał zejść Jan Bednarek . W jego miejsce wskoczył Mateusz Wieteska . Już niebawem Albańczycy mogli wykorzystać jeszcze niezgraną defensywę Polaków. Do odbitej piłki z pola karnego dopadł Kristjan Asllani , ale na szczęście nieznacznie się pomylił. W 37. Jasir Aslani w fenomenalnym stylu otworzył wynik spotkania. Napastnik na co dzień grający w lidze koreańskiej, huknął z dystansu lewą nogą, kompletnie zaskakując Wojciecha Szczęsnego . Po tym uderzeniu Polacy nie zdołali się już podnieść. Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ już zmianie i na przerwę podopieczni Fernando Santosa zeszli, przegrywając 0-1. Na drugą odsłonę Polacy wyszli bez zmian. Obraz gry jednak nie ulegał zmianie. Co prawda można było zaobserwować nieco więcej akcji ofensywnych, ale za każdym razem pod polem karnym przeciwnika brakowało dobrego końcowego zagrania. Po godzinie gry... szok. Fatalna strata na skrzydle Kamila Grosickiego , który pojawił się na murawie niewiele wcześniej. Ostatecznie zawodnik gospodarzy dośrodkował w pole karne, gdzie rywalizację o pozycję z Wieteską wygrał Mirlind Daku . Albańczyk odwrócił się z piłką i mocnym strzałem pod poprzeczkę podwyższył prowadzenie gospodarzy. Przez kolejne minuty Polacy bili głową w mur. Pomimo usilnych ataków, nie udawało się oddać choćby jednego groźnego strzału. Wkrótce mecz dobiegł końca. Pomimo tego, że Albańczycy w drugiej połowie głównie się bronili, to jednak zasłużenie zwyciężyli.

Arek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Szkoda, że Muci nie zagrał. odpowiedz

Korek - 3 godziny temu, *.chello.pl Prezes Kulesza i selekcjoner Santos - do pilnej wymiany. Obaj panowie już pokazali na co ich faktycznie stać. Po prostu, dalszego obciachu aż nadto wystarczy!

Dopóki ten koszmarny duet będzie "dowodził" naszą kadrą nic dobrego się nie wydarzy, a polska piłka nożna zacznie niebawem pukać w dno beznadziei i nicości. Sądzę, że nie wszyscy zasłużyli na takich nieudaczników i my kibice mamy prawo domagać się radyklanych zmian personalnych.

Ps.: prezejro PZPN - białostockie disco polo, to nie to samo co centrala skopanej...

Korki z zarządzania u ZB są bardzo drogie, ale może warto zainwestować ten marny grosz z etatu zarządu...?!

odpowiedz

mmm - 3 godziny temu, *.rr.com eh , szkoda ze Muci nie wszedl i nie dobil tej zbieraniny gowna odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Nasi kopacze dokonali niemożliwego - odpadli z eliminacji z grupy śmiechu....



Z drugiej strony...Prezes disco polo, trener wypalony emeryt, a na boisku też emeryci bez formy. Zatem to nie mogło się zwyczajnie udać.



Nie wiem czym kierował się selekcjorer (???) desygnując do gry kopiącego się po czole, snującego się na murawie emeryta Krychowiaka, czy wprowadzając po przerwie drugiego dzbana potykającego się o własne nogi (Grosicki). No i ten cudowny środkowy obrońca, świeży "Włoch" któremu Albańczyk pokazał plecy...



I pomyśleć, że reprezentację chciał prowadzić Pesković, ale Kulesza się uparł. Teraz trzeba (i należy budować wszystko od nowa). Z pokorą, krok po kroku. Bez człapaków grających za zasługi. A Santos - najlepiej by poleciał wprost do Portugalii, najlepiej bez prawa powrotu do Polski.

odpowiedz

Wycior - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Wolfik: za czasów Grubego Cześka były wyniki w kiepskim stylu, więc zatrudniono Santosa i ten rzeczywiście dokonał cudu - wyniki są kompromitujące a stylu nie ma już żadnego! No ale skoro piłką rządzi cesarz disco polo to stylem równamy do jego muzyki… odpowiedz

hajdukL - 3 godziny temu, *.plus.pl @Wolfik:

1. Nie odpadliśmy jeszcze, jakby komicznie to nie zabrzmiało i to wcale nie jest klu całej sytuacji.

2. Co do emerytów i ich postawy, szczególnie Krychowiaka, to niech będzie ale już nazywanie Grosickiego dzbanem trochę nie przystoi. Choćby dlatego, że akurat temu emerytowi najbardziej się chciało ze wszystkich zmienników jak i większości piłkarzy grających w tym meczu.

3. Co do Wieteski to też jestem zły za zawaloną przez niego bramkę i też często niektóre jego błędy mnie osłabiają ale jeśli uważasz go za bardzo słabego środkowego obrońcę to chyba niezbyt zgłębiasz temat i w tym konkretnym przykładzie prezentujesz poziom Twojego koleżki @Lesnydziadek. Czyli w jego przypadku delikatnie rzecz ujmując niski poziom przykryty kołderką olbrzymiej ilości komentarzy kiepskiej jakości i często o chamskim zabarwieniu (choć ta kołderka oczywiście w Twoich komentarzach nie występuje i chwała Ci za to).

4. A tak w ogóle to sceptyczny byłem od początku co do prezesa Kuleszy i jego wyborów, w tym szczególnie powołania na selekcjonera Santosa. Także ogólnie rzecz biorąc zgoda z Tobą.



Słowem podsumowania to wydaje mi się, że piłkarze zagrali ostatnie dwa mecze na zwolnienie trenera i choć ciężko to zaakceptować to...

Dobrego tygodnia wszystkim.

odpowiedz

asterix_paranoix - 4 godziny temu, *.185.196 Cytując kierownika produkcji Hochwandera " won,won! Koniec przyjęć! Odesłać wszystkich do jasnej cholery!Niech im wypłacą po pół dniówki! Niech idą w diabły!" odpowiedz

Jimmy L - 4 godziny temu, *.telefonica.de Nawet jak by 5:0 wygrali, nie chcial bym zyc w tak dzikim kraju. odpowiedz

Basior - 4 godziny temu, *.shawcable.net Jak dla mnie, dwie bramki na konto Szczesnego! odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Jeżeli coś nie działa od lat to po co ładować w to pieniądze? Po to by zgraja amatorów żyła ponad stan?

Jeżeli jakaś firma przynosi straty to się ją zamyka a nie wiecznie dokłada w coś co nie ma przyszłości.

odpowiedz

Dedi - 4 godziny temu, *.plus.pl Dobrych tam mają grajków, walecznych że Muci nie może wejść nawet na 5 minut. odpowiedz

Franco - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak u nich Muci nie gra... To nie mieliśmy szans... odpowiedz

lechu47 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Zarowno Legia, lech i Rakow reprezentacje polski w obecnej formie rozklepaliby minimum po 3:0. odpowiedz

Arek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Dawać mi Legię, bo na to patrzeć już nie idzie. Jeszcze w październiku ta beznadziejna przerwa na kadrę. Nudy w ch...j. odpowiedz

Rio - 5 godzin temu, *.254.173 Jaka liga taka Reprezentacja. Dobrze już było. Teraz będziemy czekali latami na jakiegoś nowego Lewego, bo ten stary to już się zepsuł( i miał prawo). odpowiedz

Dedi - 4 godziny temu, *.plus.pl @Rio: 35 lat, lepszy już nie będzie tylko gorzej, już pomijając jego charakter bramek dla Polski zdobył bardzo dużo, sam nic nie ugra. W wywiadzie miał racje, tylko niepotrzebnie przed tymi ważnymi meczami to powiedział. odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Dedi: Bramki z karnych lub przeciwko San Marino :D odpowiedz

Stary kibic - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Pilkarzy mamy,jakich mamy...ale trenera to pan Kulesza powinien zwolnić natychmiast!

Przeproscie Michniewicza.



odpowiedz

Gocław - 2 godziny temu, *.167.2 @Stary kibic: już wiem dla czego PZPN i ma kibiców w d.... , właśnie po takich wpisach.

711 rozwalił Legię i zaraz po tym kadrę, ale ma jak widać g..... klakierów.

odpowiedz

Śmichy po pachi a wybuchi po dachi - 5 godzin temu, *.centertel.pl Śmierdziało z daleka ustawką bukmacherską dopóki sponsorem repry będą złodzieje z stss to dzbany nabijające im kabze będą się kopać po głowach ... ciekawe ile dziś zarobili znowu bukmacherzy? odpowiedz

