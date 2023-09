U-21: Estonia 0-1 Polska. Występ Tobiasza

W meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy reprezentacja Polski U-21 wygrała na wyjeździe z Estonią 1-0. Do przerwy było 0-0. Pełne spotkanie rozegrał Kacper Tobiasz. U-21: Estonia 0-1 (0-0) Polska 0-1 - 85' Filip Szymczak Polska: 1. Kacper Tobiasz - 2. Ariel Mosór, 4. Patryk Peda, 23. Bartłomiej Kłudka (74' 17. Arkadiusz Pyrka) - 19. Łukasz Bejger, 8. Mateusz Łęgowski, 11. Michał Rakoczy (73' 16. Maximillian Oyedele), 6. Jan Biegański (63' 20. Szymon Włodarczyk), 14. Kajetan Szmyt (63' 3. Tomasz Wójtowicz) - 10. Filip Marchwiński, 9. Filip Szymczak (88' 21. Aleksander Buksa) Estonia: 1. Kaur Kivila - 2. Kristo Hussar, 4. Sander Alex Liit, 18. Tanel Tammik, 5. Daniil Sõtšugov - 11. Nikita Mihhailov (68' 29. Nikita Vassiljev), 6. Kevor Palumets, 17. Martin Vetkal, 7. Danil Kuraksin (55' 23. Henri Leoke) - 9. Aleksandr Šapovalov (86' 13. Egert Õunapuu), 16. Ramol Sillamaa (55' 21. Patrick Veelma) żółte kartki: Leoke - Włodarczyk, Oyedele, Bejger

Arek - 7 godzin temu, *.tpnet.pl A podobno Tobiasz puszcza wszystko co leci hehe. No tak przynajmniej analfabeci piłkarscy wypisują tu. Bo trzeba przecież zgnoić młodego. No nie? A potem odejdzie jak Włodarczyk czy Mosór ci sami analfabeci będą płakać.



Brawo Kacper! odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @Arek: Zgadzam się, co do Kacpra. Pozostali raczej u nas kariery by nie zrobili, konkurencja za duża. Chociaż...co do Ariela mam mieszane odczucia. odpowiedz

