U-20: Polska 4-0 Portugalia. Występ Majchrzaka

Reprezentacja Polski U-20 wygrała 4-0 w rozgrywanym w Łomży towarzyskim spotkaniu z Portugalią. Do przerwy Polacy prowadzili 3-0. W wyjściowym składzie znalazł się wypożyczony z Legii Warszawa do Puszczy Niepołomice Jordan Majchrzak. Zszedł w 56. minucie. U-20: Polska 4-0 (3-0) Portugalia 1-0 - 33' Cezary Polak 2-0 - 35' Marcel Błachewicz 3-0 - 38' Dominik Marczuk 4-0 - 47' Tomasz Pieńko Polska: Polska: 1. Oliwier Zych - 4. Przemysław Misiak (77' 16. Wiktor Matyjewicz), 5. Bartłomiej Smolarczyk, 3. Cezary Polak (77' 2. Kamil Sochań) - 7. Dominik Marczuk (55' 9. Gabriel Kirejczyk), 6. Antoni Kozubal (77' 15. Mateusz Kowalczyk), 8. Tomasz Neugebauer (56' 10. Jakub Branecki), 20. Iwo Kaczmarski (46,'19. Bartosz Biedrzycki), 21. Tomasz Pieńko (56' 23. Kacper Duda), 17. Marcel Błachewicz (46' 11. Mariusz Fornalczyk) - 14. Jordan Majchrzak (56' 18. Filip Borowski) Portugalia: 1. Diogo Pinto - 2. Goncalo Esteves (46' 15. David Monteiro), 3. Hugo Oliveira, 4. Gabriel Bras, 5. Martim Marques (46' 13. Tiago Parente) - 17. Jose Melro (60' 11. Jorge Meireles), 6. Nuno Felix (82' 16. Yanis Rocha), 10. Diogo Prioste (60' 14. Samuel Justo), 8. Gustavo Sa (82' 18. Marco Cruz), 20. Hugo Felix (71' 7. Lucas Anjos) - 19. Herculano Nabian (60' 9. Jose Rodrigues) żółte kartki: Misiak, Duda - Oliveira, Felix

