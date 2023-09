U-20: Polska 1-1 Niemcy. Występ Majchrzaka

Reprezentacja Polski U-20 zremisowała w meczu towarzyskim z Niemcami 1-1. Wszystkie bramki padły przed przerwą. W wyjściowym składzie znalazł się wypożyczony z Legii Warszawa do Puszczy Niepołomice Jordan Majchrzak. Rozegrał 85 minut. U-20: Polska 1-1 (1-1) Niemcy 1-0 - 36' Tomasz Pieńko 1-1 - 40+2 Ben Bobzien Polska: 12. Jakub Mądrzyk - 4. Przemysław Misiak, 5. Bartłomiej Smolarczyk, 3. Cezary Polak - 7. Dominik Marczuk (63' 15. Mateusz Kowalczyk), 6. Antoni Kozubal (62' 9. Gabriel Kirejczyk), 8. Tomasz Neugebauer (46' 23. Kacper Duda), 17. Marcel Błachewicz (46' 19. Bartosz Biedrzycki) - 20. Iwo Kaczmarski (63' 18. Filip Borowski), 14. Jordan Majchrzak (85' 10. Jakub Barnecki), 21. Tomasz Pieńko (46' 11. Mariusz Fornalczyk) Niemcy: 1. Mio Backhaus - 22. Nicolas Oliveira (81' 2. Julian Eitschberger), 14. Nnamdi Collins (73' 15. Tim Oermann), 5. Joshua Quarshie, 3. Lukas Ullrich (81' 13. Benedikt Bauer) - 11. Yusuf Kabadayi, 6. Casper Jander (73' 8. Aljoscha Kemlein), 16. Mattes Hansen, 21. Frans Kratzig (73' 20. Marius Wohrl), 7. Justin Diehl (85' 10. Mika Baur) - 17. Ben Bobzien (81' 9. Stefano Marino) żółte kartki: Smolarczyk, Misiak, Kikolski (na ławce), Kowalczyk - Hansen, Quarshie

