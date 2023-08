U-19: Powołanie dla Ziółkowskiego

Jan Ziółkowski z Legii Warszawa otrzymał powołanie do reprezentacji Polski U-19 na zgrupowanie oraz turniej towarzyski w Danii, w ramach którego rozegrane zostaną mecze z reprezentacją Danii (07.09.23, godz. 12:30) oraz z reprezentacją Szwecji lub Norwegii (10.09.23, godz. 14:00).



Kadra: Marcel Kalemba (1. FSV Mainz 05), Dariusz Stalmach (AC Milan), Mateusz Kowalski (AC Parma), Michał Rosiak (Arsenal FC), Yvan Junior Nsangou (Blackburn Rovers FC), Kacper Śmiglewski (Cracovia), Szymon Bartlewicz (Chrobry Głogów), Karol Dziedzic (Garbarnia Kraków), Norbert Barczak (Górnik Zabrze), Tommaso Guercio (Inter Mediolan), Dominik Kobus (Jagiellonia Białystok), Jakub Lewicki (Jagiellonia Białystok), Bartosz Tomaszewski (Lech Poznań), Aleksander Nadolski (Lech Poznań), Antoni Mikułko (Lechia Gdańsk), Jan Ziółkowski (Legia Warszawa), Filip Luberecki (Motor Lublin), Dawid Drachal (Raków Częstochowa), Lewis Pitan (Sheffield United), Jakub Rajczykowski (Skra Częstochowa), Marcel Mendes-Dudziński (SL Benfica), Wiktor Gromek (US Lecce), Olaf Kozłowski (US Triestina Calcio)