Prowadzona przez Wojciecha Kobeszkę reprezentacja Polski do lat 19 przegrała 0-1 (0-1) w meczu 1/2 finału Nordic Tournament z reprezentacją Danii. W wyjściowym składzie nie znalazł się żaden z piłkarzy Legii Warszawa. W meczu o trzecie miejsce "biało-czerwoni" zagrają ze Szwecją lub Norwegią. U-19: Dania 1-0 Polska Polska: (skład wyjściowy) 12. Marcel Mendes-Dudziński - 4. Bartosz Tomaszewski, 6. Karol Dziedzic, 7. Levis Pitan, 8. Marcel Kalemba, 9. Mateusz Kowalski, 14. Aleksander Nadolski, 16. Junior Nsangou, 17. Dawid Drachal, 19. Filip Luberecki, 23. Tommaso Guercio

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.