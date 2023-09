U-19: Polska 2-0 Szwecja. Grali legioniści

Prowadzona przez Wojciecha Kobeszkę reprezentacja Polski do lat 19 wygrała 2-0 w meczu o trzecie miejsce rozgrywanego w Danii Nordic Tournament z reprezentacją Szwecji. W wyjściowym składzie znaleźli się obaj powołani legioniści - Wojciech Urbański i Jan Ziółkowski. U-19: Polska 2-0 Szwecja Junior Nsangou, Mateusz Kowalski Polska: (skład wyjściowy) 1. Antoni Mikułko - 2. Norbert Barczak, 3. Dominik Kobus, 5. Jakub Lewicki, 11. Wiktor Gromek, 13. Michał Rosiak, 15. Wojciech Urbański, 16. Junior Nsangou, 17. Dawid Drachal, 18. Jan Ziółkowski, 20. Olaf Kozłowski Szwecja: (skład wyjściowy) 1. Elis Bishesari - 5. Malcolm Jeng, 13. Anes Cardaklija, 4. André Álvarez Pérez, 2. Adrian Skogmar - 8. Kazper Karlsson, 16. Hugo Aviander, 10. Pontus Dahbo - 7. Montader Madjed, 9. Jardell Kanga, 17. Jeremy Agbonifo

