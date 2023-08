Slisz powołany na mecze z Wyspami Owczymi i Albanią

- Paweł Wszołek nie został powołany, bo to prawy obrońca. Mam już dwóch prawych obrońców w składzie. Muszę zmontować drużynę, potrzebuję zawodników na inne pozycje - powiedział Fernando Santos, zapytany o brak powołania dla zawodnika Legii Warszawa. Zgrupowanie kadry rozpocznie się w poniedziałek, 4 września. We wtorek i środę reprezentacja trenować będzie na boiskach Legii przy Łazienkowskiej. Powołani: Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Matty Cash, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Paweł Dawidowiecz, Mateusz Wieteska Pomocnicy: Adrian Benedyczak, Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Bartosz Slisz, Michał Skóraś, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński Napastnicy: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Karol Świderski

gazza - 29 sekund temu, *.centertel.pl Kpina z nas, Polakow...

Wszolek nie jest obronca....!!!

Kto to musi powiedziec temu pseudo trenerowi reprezentacji !!

A co do Slisza to... odpowiedz

Witamina1916 - 3 godziny temu, *.plus.pl Brawo Bartosz! odpowiedz

Wycior - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Gabinet figur woskowych. Szkoda na to patrzeć… odpowiedz

Pawełek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Wszołek to prawy napastnik trenerze! odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 4 godziny temu, *.4.114 Ta kadra to leśne dziadki. Niestety młodych, zdolnych u nas brak. odpowiedz

kaktus - 5 godzin temu, *.orange.pl Wszołka nie ma, ale jest Krychowiak i Grosicki... Gdzie tu logika??? odpowiedz

Bartoszyce - 5 godzin temu, *.bartsat.pl ...a gdzie Włodarczyk, tak wszyscy pisali w mediach ? odpowiedz

Andreas - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Stare konie. Nikt nowy? odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 5 godzin temu, *.plus.pl Jak już Slisza ściągnęli do repry to może się uda wywalczyć cenny remis z Wyspami Owczymi, bo to nie są ogórki odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.aster.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: Nie są???? odpowiedz

