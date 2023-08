Pierwszy trening Kapuadiego

Poniedziałek, 28 sierpnia 2023 r. 17:10 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po dwóch dniach odpoczynku drużyna Legii Warszawa rozpoczęła przygotowania do czwartkowego meczu z FC Midtjylland. Poniedziałek rozpoczął się od długiej odprawy i pracy na siłowni. Po półtorej godziny zawodnicy stawili się na boisku, a wśród nich Steve Kapuadi, dla którego były to pierwsze zajęcia z nowymi kolegami.



Fotoreportaż z treningu - 27 zdjęć Woytka









W treningu nie uczestniczyli: Bartosz Kapustka, Filip Rejczyk, Jakub Jędrasik, Jan Ziółowski i Robert Pich. Pozostali gracze byli do dyspozycji sztabu szkoleniowego.



Legioniści pracowali nad podaniami, przeprowadzili kilka gierek na skróconym polu gry i doskonalili stałe fragmenty. Zajęcia w sumie trwały 1,5 godziny.



Kadra na treningu:



Bramkarze:

30. Dominik Hładun, 23. Gabriel Kobylak, 31. Cezary Miszta, 1. Kacper Tobiasz



Obrońcy:

8. Rafał Augustyniak, 55. Artur Jędrzejczyk, 3 Steve Kapuadi, 12. Radovan Pankov, 5. Yuri Ribeiro, 92. Lindsay Rose



Pomocnicy:

32. Makana Baku, 14. Ihor Charatin, 21. Jurgen Celhaka, 22. Juergen Elitim, 27. Josue, 33. Patryk Kun, 99. Bartosz Slisz, 18. Patryk Sokołowski, 86. Igor Strzałek, 13. Paweł Wszołek



Napastnicy:

28. Marc Gual, 9. Blaz Kramer, 20. Ernest Muci, 7. Tomas Pekhart, 39. Maciej Rosołek



Mecz Legia Warszawa - FC Midtjylland odbędzie się w czwartek, 31 sierpnia o godzinie. 21:00. Transmisję przeprowadzi TVP Sport.