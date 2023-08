Komentarze (54)

+ dodaj komentarz

dodaj

Mr. - 1 godzinę temu, *.virginm.net Slisz zaczyna byc panem pikarzem kolejny dobry mecz w jego wykonaniu. odpowiedz

Polo - 1 godzinę temu, *.virginm.net Pie.....le nie ide do pracy,ide pic ze szczęścia.Pilkarze zrobili swoje, ale wielkie brawa i ukłony dla tych wszystkich co zrobili show na trybunach.Szacunek. odpowiedz

Szef - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Polo: Tydzień wolnego, zamykam firmę i walimy maciory razem. odpowiedz

Xxx - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Cisniecie na Kramera, a co Baku? Dobry? odpowiedz

JACUNHO - 1 godzinę temu, *.net.pl I co frajerzy??? Dalej Wam Tobiasz nie pasuje??

Czuję że teraz będzie och i ach, ale przedtem to chłopakowi krwi napsuliście.

MUREM ZA TOBIASZEM odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.netfala.pl @JACUNHO: Bramkarz na karne.. za dziś szacunek, ale ochłoń i zobacz inne mecze.. Teraz szybko sprzedać.. odpowiedz

AA - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Trener Bramkarzy: Smutne to ale prawdziwe odpowiedz

JACUNHO - 1 godzinę temu, *.net.pl @Trener Bramkarzy:

Nie tylko ten karny ( zresztą po raz trzeci ratuje) . Obejrzyj sobie na spokojnie cały mecz , i wtedy dopiero oceniaj. Dziś to była Siła Spokoju odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Uffff. Teraz po zakupy, tylko nie do biedronki... odpowiedz

"Kacper! TOBIASZ!" skanduje stadion. - 1 godzinę temu, *.cityconnect.pl a nie RĘCZNIK KĄPIOLOWY? - hipokryci odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Tobiasza pokaż że się myliłem i Ty Kramer tez... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To teraz ruletka... odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.204.71 Zejdę na zawał. Augustyniak... Taki dobry... A taki farfocel poszedł... Whyyyyyy! odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kramer chyba Nam trochę dwoma ostatnimi występami zamydlił oczy.

Gość jest tragiczny. Zero szybkości, brak techniki. Tyłem do bramki same straty odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.204.71 @Pawel: chyba Tobie... Wystarczy spojrzeć na to jak ten gość się rusza... odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @13:

Nie Gadaj. Ostatnie zmiany dobre. Nawet trafił raz. Niestety to wypadek przy pracy. Muł jakich mało odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Obym się mylił ALE W KARNYCH .. BEDZIE CIĘZKO..

odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.239.48 Zmiennicy dziś to dramat.

Kramera to bym w klapkach dogonił. odpowiedz

Nooow!Coooaach!! - 2 godziny temu, *.02.net DAWaj!Strzałka!za Jouse! odpowiedz

Zielu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Przygotowanie wydolnościowe Kramera to jakiś żart odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Panowie, jedna akcja i kończymy. Bo karne to loteria. odpowiedz

Robin(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kun wzmocnienie drużyny?

Jak narazie do duże rozczarowanie delikatnie mówiąc.

odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kolejny thriller. Oby z happy endem. Ale gra dzisiaj wygląda przedziwnie. Może stawka spętała nogi. Z drugiej strony oby zwieracze nie puściły. Jeszcze jeden i będzie radośnie. odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.netfala.pl Taaa Slisz zostaje na boisku a czyszczący wszystko Eltimi schodzi... odpowiedz

pnk - 24 minuty temu, *.chello.pl @Syn trenera: Slisz może biegać 180 minut bez zmęczenia. odpowiedz

bie(L)sko - 2 godziny temu, *.46.166 KARNE ??? odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl Wincyj Tobiasza i Rosołka... przyjęcie na 4 metry... Madsakra odpowiedz

kalosz - 3 godziny temu, *.mm.pl https://www.meczyki.pl/newsy/legia-straci-slisza-nowy-przepis-wprowadzil-zamieszanie-w-druzynie-w-tle-wspomnienia-o-bereszynski-gate/219355-n odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Trochę słabo to wygląda. Trzeba jechać z nimi na pełnej k....e w 2 połowie! Jazda ukochana ma jazda LEGIA WARSZAWA!!! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Nie jest źle ale "Wilki" w końcówce przycisnęli i zrobiło się gorąco. Mimo wszystko Legia ma optyczną przewagę w tym meczu ale ciągle w akcjach ofensywnych czegoś brakuje. Tej kropki nad i. Trzeba się zmobilizować w drugiej połowie i jeszcze bardziej przycisnąć Duńczyków pamiętając jednocześnie o obronie bo Cho i Franculino są bardzo niebezpieczni. odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.netfala.pl Masakra Duńczycy rozkrecają sie zminutyy na minuty Legia wrecz przeciwnie... Strasznie słaby Pekhart... Kun tak samo... Augustyniak jak wóz w węglem... Cięzko bedzie, wydawalo mi się , że bedzie łatwiej.. ale L gra slabo... odpowiedz

bie(L)sko - 3 godziny temu, *.46.166 @Syn trenera:Popraw trochę ortografię a się polepszy odpowiedz

Zapytaj Jêdze o gramatyke .... - 3 godziny temu, *.02.net @bie(L)sko: ORtografi nie ma na kibicowskim forum jest dla przypierdaLaczy odpowiedz

bie(L)sko - 2 godziny temu, *.46.166 @Zapytaj Jêdze o gramatyke ....: kolego wrócić na swój portal. Tu jest Legia. I czapki z głów odpowiedz

tylkoLegia - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Legia strasznie słabo zagrało pierwszą połowę...

mieli gryźć trawę... grać na maxa...

a połowa drużyny człapie na boisku

co to ma być!!!??? odpowiedz

Token - 3 godziny temu, *.plus.pl Midiliant to nie są tacy chłopcy do bicia. Trzydziesta minuta i ciągle 0:0 odpowiedz

Szybka zmiana to nie KUNA dzień - 4 godziny temu, *.02.net 18′ Elitim do Josue, który pyknął na lewo, ale Kun nie ruszył się. Został w miejscu niczym bramkarz przy rzucie karnym. odpowiedz

Szybko do trenera, zmieniamy ustawienie! - 4 godziny temu, *.02.net 15′ Kun w pole karne. Pekhart zgrał w głową, ale w tym miejscu nie czaił się Marc Gual. odpowiedz

Jerry - 4 godziny temu, *.plus.pl Wreszcie Miodek dopiął swego i Legia zagra w grupowych rozgrywkach europejskich pucharów wbrew narzekaniom wszelkich malkontentów. I świetnie, bo trochę kasy spłynie. odpowiedz

Gocław - 3 godziny temu, *.167.2 @Jerry: to ne nowe prochy z Meksyku tak działają ? To nie są puchary europy tylko liga przegranych z ligi mistrzów i ligi europejskiej i reszta z dna europy.

Kasa jak już będzie to nie dla ciebie, więc po co o tym pisać ? zaglądasz komuś w kieszeń ? odpowiedz

Literat - 3 godziny temu, *.167.2 Tłum kibiców na stadionie

Franculino strzela gole odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.orange.pl @Gocław: skoro ten puchar to takie gówno to dlaczego na stadionie jest 30 tys ludzi i takie ciśnienie? odpowiedz

Arek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Gual tragedia odpowiedz

Cała Legia jak zawsze - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl K... znowu padaka odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @Rambo: prosisz, masz:



https://strims.top/LegiaWarszawaMidtjylland.php?source=5 odpowiedz

Rambo - 3 godziny temu, *.165.80 @Krzeszczu: Serdeczne dzięki, hula aż miło. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Rambo: Niema za co. Prosze bardzo. odpowiedz

bie(L)sko - 4 godziny temu, *.46.166 Legia Legia Legia gol ....









odpowiedz

bie(L)sko - 4 godziny temu, *.46.166 Tu nie ma problemu z dyskucją kto ma grać kto nie. Liczy się tylko zwycięstwo i nie ważne czy ładnie czy nie. Tylko zwycięstwo Legia tylko zwycięstwo. Bądźmy razem. Tylko Legia odpowiedz

Rambo - 4 godziny temu, *.165.80 Podrzucicie linka który zadziała za granicą? odpowiedz

kalosz - 5 godzin temu, *.mm.pl Slisz w skladzie? o ile to prawda co podaly meczyki.pl o zmianie przepisów na temat kartek-to bedzie walkower-znówu! pauza po 3 żółtej kartce... akcja z "Beresiem" w meczu z Celticiem odpowiedz

Tak będzie - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Legia vs Midtylland 0:2 odpowiedz

Jacek Rosa - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Tobiasz Jędrzejczyk Kapuadi Augustyniak Elitim Wszołek Baku Kun Josue Pekhart Gual odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Jędrzejczyk ... Augustyniak ... Ribeiro

Wszołek ... Josue ... Slisz ... Baku

Gual ... Kramer ... Muci

LEGIA Mistrz !!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.