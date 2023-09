Koszykówka

Sparing: Start Lublin 72-56 Legia Warszawa

Piątek, 1 września 2023 r. 21:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu XIII memoriału Zdzisława Niedzieli w Lublinie, koszykarze Legii Warszawa przegrali ze Startem Lublin 56-72.



W naszym zespole zabrakło Michała Kolendy. Do przerwy legioniści mieli nieznaczną przewagę, ale w drugiej połowie bardzo słaba skuteczność (18 procent za 3 pkt.) sprawiła, że lublinianie wyszli na prowadzenie i do końca meczu kontrolowali wynik. Najwięcej punktów w naszym zespole zdobył Aric Holman - 16. W pierwszym piątkowym meczu memoriału, MKS Dąbrowa Górnicza wygrała z Dzikami. W sobotę o 16:00 nasz zespół zagra po raz drugi w okresie przygotowawczym z Dzikami Warszawa.



Polski Cukier Start Lublin 72:56 (16:21, 11:9, 22:7, 23:19) Legia Warszawa

Start: Barret Benson 17, Trey Wade 14 (2), Tomislav Gabric 13 (3), Jabril Durham 12 (2), Mateusz Dziemba (k) 7 (1), Jakub Karolak 6 (1), Michał Krasuski 3 (1), Filip Put 0, Sebastian Walda 0, Bartłomiej Pelczar 0.

trener: Artur Gronek, as. Marcin Woźniak



Legia: Aric Holman 16 (2), Christian Vital 10, Ray Cowels 7 (1), PJ Pipes Jr 5 (1), Marcin Wieluński 4, Josip Sobin 4, Grzegorz Kulka 4, Dariusz Wyka (k) 4 (1), Adam Linowski 2, Filip Maciejewski -, Jakub Gomółka -.

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Sędziowie: Mariusz Nawrocki, Tomasz Trybalski, Grzegorz Lata

Widzów: 200









fot. Bodziach