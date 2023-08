Widzimy się jesienią w Europie!

Sędziowie

Główny: Simone Sozza (Włochy)

Asystent: Marco Bresmes (Włochy)

Asystent: Valerio Colarossi (Włochy)

Techniczny: Antonio Giua (Włochy)



artic - 3 minuty temu, *.t-mobile.pl Tobiasz od czasu finalu PP z Rakowem i obronionymi dwoma karniakami babol za babolem a dzis znowu obroniony karny oby dzis mu sie juz wiodlo w tej bramce bez baboli ze szczesciem i bez kontuzji . odpowiedz

ablabla - 26 minut temu, *.9.237 Jest historyczny awans, pierwsza polska ekipa, która to zrobiła z pominięciem ścieżki mistrzowskiej, a Gual musi dostosować się do grania pod zespół, a nie pod siebie, no musi się nauczyć grać w dłuższych spodenkach. odpowiedz

Dino Zoff - 41 minut temu, *.t-mobile.pl Braaawo Kacper! Teraz wszystkie kasztany mają klęknąć przed Tobiaszem i przeprosić! Chyba już nikt nie ma wątpliwości, że to bramkarz wielkiego formatu, godny następca Boruca. Był krytykowany i obrażany przez głupców, bo popełnił jeden błąd z Kazachami i to też nie do końca była jego wina. Nazywany ręcznikiem, ogórem lub patałachem wprowadza Legię do piłkarskiej Europy. To że tracimy tyle goli to wina przede wszystkim obrony która panikuje i głupieje przy byle wrzutce w pole karne. Ale trzeba było znależć kozła ofiarnego to obwiniono o wszystko Kacpra. Nasza defensywa to przedszkole, tu i Schmeichel by nie pomógł i też by go zjechano. Kwestią czasu jest transfer Tobiasza do topowego klubu może do Anglii lub Włoch. Oby tylko Legia na nim zarobiła dobrą kasę bo Mioduski lubi tanio sprzedawać, a Kacper będzie się rozwijał i tu trzeba negocjować wysoką cenę. odpowiedz

jurand - 29 minut temu, *.chello.pl @Dino Zoff: Kacper to jeszcze słaby bramkarz. Obroniony jeden karny niczego nie zmienia. odpowiedz

Olek - 18 minut temu, *.akamaitechnologies.com @Dino Zoff: dobry bramkarz to facet, który potrafi grać nogami, umie zachować się na przedpolu, wie kiedy wyjść do piłki, a kiedy zostać w bramce. Jeden czy dwa obronione karne nie robią z niego bramkarza wielkiego formatu. Zresztą jak mówił klasyk: „nie ma obronionych karnych, są tylko źle strzelone”

Kacper musi się jeszcze dużo, bardzo dużo uczyć. Życzę chłopakowi sukcesów, ale oby ten obronimy karny i awans znów nie przyodział go w piórka. Pokora i warsztat i tak do skutku. Komunikacja z obrońcami, której brak. Porównujesz Kacpra do Boruca. A pamiętasz jął on potrafił j...ać obrońców i ich ustawiać. To jest właśnie ta współpraca, o której mówię. odpowiedz

Zico - 10 minut temu, *.play-internet.pl @Dino Zoff: weź mu może do buzi. Jest słaby i tyle a karny to fatalnie strzelony i dlatego obronił. Zobacz jak on się zachowuje,gra na czas w 100 minucie? I tak jest ręcznikiem... Hladun dużo lepszy i siedzi na ławce bo trzeba jego wypromować i sprzedać..tyle w temacie

odpowiedz

Darek - 44 minuty temu, *.chello.pl Brawo, gratulacje. odpowiedz

Leśny Dziadek - 47 minut temu, *.t-mobile.pl Otwieramy z Leśną Babcią szampana. Zdrowie Wasze, w gardło nasze. Ole ole, ole, ola, i tylko Legia, Legia Warszawa! odpowiedz

Batman111 - 28 minut temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek : śmiało otwieraj , wiem że awans cieszy i wypjcie za Wasze i za nasze zdrowie , dobra okazja nawet zajebista

odpowiedz

Olek - 49 minut temu, *.. Dziś grała DRUŻYNA.

Ribeiro - kocur! Ten facet tyra za trzech. Zawsze daje drużynie 100% często niedoceniany.

Wszołek jak zwykle pracowity i dokładny, zdrowie konia.

Pekhart - na niego zawsze można liczyć. Egzekutor. Jest zawsze tam gdzie trzeba.

Josue - kapitan, prawdziwy kapitan. Wracał do obrony, rewelacja.

Pankov - rewelacyjne krosy, dużo widział.

Ślisz - mega pozytywny mecz, bez większych błędów, brawo.

Tobiasz - o dziwo dziś poprawnie, spokojniej, bez pajacowania przy karnych.

Kun - dużo pozytywnego szumu, troszkę btak dokładności, ale chłopak pracowity.

Kramer - został w szatni

OPRAWA PETARDA!!!

DOPING MEGA OGIEŃ!!! odpowiedz

Pierwszy - 46 minut temu, *.116.214 @Olek: Oprócz Kuna wszystko się zgadza. Kun niestety bez dobrych zagrań. odpowiedz

Olek - 42 minuty temu, *.. @Pierwszy: masz rację. Zgadzam się. odpowiedz

Wojtek86 - 52 minuty temu, *.chello.pl Powtórzę się. Helena, mam zawał! odpowiedz

żeromak - 58 minut temu, *.autocom.pl no i co?no i mają awans!!!!!wprost proporcjonalnie do sytuacji w klubie!!!!!!zatkało?no aktualnie mają taki styl i różnie się dzieje w obronie, poczekamy zobaczymy chociaż krzywa jedzie do góry jak przecinak!!! duch walki nie do powstrzymania!!! i ten... więc odszczekuję to że czasem wątpiłem.. ale i tak zawsze mam serducho z Legią!pozdrawiam odpowiedz

Ko(L)obrzeg - 59 minut temu, *.chello.pl Tobiasz rehabilitacja za poprzednie babole !!! Brawo DRUŻYNA .Ślisz,Ribeiro,Wszolek super mecz.Reszta chłopaków na poziomie i do końca brawo odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Potrzeba jeszcze jednego obrońcy. Augusta do pomocy. I drugiego, lewego wahadłowego . Baku na prawą stronę i można zamykać skład. odpowiedz

Aleximuss - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kibic Pogoni Szczecin Gratuluję Legii Brawo!!! Jestem z Was dumny i będę kibicował Wam na jesień Życzę jak najbardziej markowych zespołów w grupie z możliwych do wylosowania odpowiedz

Wąż - 23 minuty temu, *.chello.pl @Aleximuss:Bo Legia i Pogoń to jedna rodzina..... Pozdro odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Nie myślałem , ze to napisze , ale Slisz dziś szacunek super mecz... Cichy bohater Ribeiro... super zagral najlepszy z obrony i jeszcze udzialal się w ofensywie... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Trener Bramkarzy: Wszołek orał w obie strony. Josue jak nigdy w obronie, kilka ważnych odbiorów. Pekhart wiadomo. Tobiasz bez błędu i wybronił karnego. Pankov też dał dobrą zmianę, przerzuty na nos. odpowiedz

Polo - 1 godzinę temu, *.virginm.net Pie.....le nie ide do pracy,ide pic ze szczęścia.Pilkarze zrobili swoje, ale wielkie brawa i ukłony dla tych wszystkich co zrobili show na trybunach.Szacunek odpowiedz

RobL - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jest!!!!!!!! odpowiedz

eM - 1 godzinę temu, *.chello.pl Horror, kilka piłek meczowych i wielkie emocje. Rehabilitacja Kacpra, znakomity Slisz, doskonały Wszołek, kapitan Josue, niepotrzebnie stracony gol.

Gratulacje Legio!!! Oby tak dalej. odpowiedz

Guby - 1 godzinę temu, *.. Mamy fazę grupową. A w niedziele widzew odpowiedz

Marce(L)i - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Brawo za walkę do końcadla całego Zespołu.Szczególne słowa uznania dla Wszołka za wspaniałe asysty i oczywiście dla Tobiasza za obronę karnego. odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.aster.pl ufffff sa puchary ale powinna wygrac wczesniej prawie dwie setki byly odpowiedz

Mg - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kacper Tobiasz słusznie krytykowany zagrał dziś dobry mecz no i obronił karnego. Baku bardzo słaby, Kramer walczył ale niewiele wniósł. Gratulacje odpowiedz

Pierwszy - 1 godzinę temu, *.116.214 @Mg: Baku słaby? O wiele lepszy od Kuna. odpowiedz

Rafa(L)81 - 53 minuty temu, *.chello.pl @Pierwszy: jaki lepszy? Najgorszy na boisku ze wszystkich. Tylko osłabił drużynę jak się pojawil odpowiedz

Pierwszy - 16 minut temu, *.vectranet.pl @Rafa(L)81: To pokaż jedno dobre zagranie Kuna. Może mi umknęło. IMHO co dostał piłkę, to strata. Obok Guala najgorszy na boisku. Zadnego dojścia z dośrodkowaniem do końcowej linii. Wszyscy go wyprzedzali. Zmarnowana setka meczowa... odpowiedz

Ryszard - 1 godzinę temu, *.orange.pl 3 karne w tym roku

i

3 wygrane 6:5 odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dzięki chłopaki!!! Nie ważne jak i nie ważny styl! Liczy się tu i teraz!!!! A widzimy się na jesieni!!! Jak mawiał klasyk.... kiełbasy do góry i golimy frajerów!!!! Jazda z nimi na pełnej k! Dzięki za dzisiejsze zwycięstwo! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki....a teraz idziemy na jednego ???? odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.204.71 @Michał: Przybitus!!! Chłopie! Idę z Tobą! Gratulacje dla zespołu! Tobiasz KING! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Brawo Panowie, dawno nie było takich emocji, z pozytywnym efektem. odpowiedz

Gruby - 1 godzinę temu, *.. Mistrzem świata jest Legia odpowiedz

Legia to my - 1 godzinę temu, *.179.212 Mamy tę moc!!! odpowiedz

Kulfon - 1 godzinę temu, *.aster.pl Brawo Tobiasz!!! A Baku i Kramer do rezerw! odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Kulfon: razem z Gualem. odpowiedz

Pierwszy - 1 godzinę temu, *.116.214 @Arek: I Kunem odpowiedz

Onslow - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ależ to były emocje !

Brawo Legio za walkę do końca i awans do fazy grupowej europejskich pucharów !

odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Stefanie Gartenmannnnnn dziękujemy! odpowiedz

Karol(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jeeeee, mamy to ???? odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dzięki chłopaki odpowiedz

Romcio - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Super świetnie:) odpowiedz

c u L t - 1 godzinę temu, *.02.net Szał radości na trybunach. 27 tysięcy kibiców w euforii... Co za emocje, co za końcówka.

23:51 !!! LEGIA W FAZIE GRUPOWEJ LIGI KONFERENCJI EUROPY !!!!!!!!!

TAAAAAAAAAAK !!!!!

6-5 Gartenmann!!! TOBIASZ !!!!!!!!! odpowiedz

