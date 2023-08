Bramki i skrót meczu z Midtjylland

Po bramce Tomasa Pekharta Legia Warszawa zremisowała z FC Midtjylland 1-1. Legioniści okazali się jednak lepsi w rzutach karnych i to oni zagrają w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Zapraszamy do obejrzenia goli i najciekawszych akcji spotkania: Gol Pekharta Gol Paulinho Rzuty karne Zmarnowana setka Kuna Niewykorzystana sytuacja Pekharta

