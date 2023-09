232 zdjęcia

Fotoreportaże z Łazienkowskiej

Czwartek, 31 sierpnia 2023 r. 22:51 Woytek, źródło: Legionisci.com

Komplet publiczności stawił się na stadionie przy Łazienkowskiej 3, by wspierać Legię w decydującym meczu o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Zapraszamy do obejrzenia dwóch galerii zdjęć:



Fotoreportaż z meczu - 144 zdjęcia Mishki

Fotoreportaż z meczu - 88 zdjęć Kamila Marciniaka