Oceny legionistów za mecz z Midtjylland

Najwyższą notę za czwartkowy mecz z FC Midtjylland otrzymał Kacper Tobiasz. Występ bramkarza Legii oceniliście na 5 w skali 1-6. Minimalnie niższe noty uzyskali Paweł Wszołek i Bartosz Slisz. Wszyscy pozostali zawodnicy także otrzymali pozytywne oceny. W sumie oceniało 948 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 4,1.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

WITO - 7 minut temu, *.play-internet.pl Mamy awans to jest najważniejsze

Tylko Legia odpowiedz

023 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Łaska pańska na pstrym jezdzi koniu… odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Tobiasz 5.0? Chyba tylko z sympatii te głosy, bo jest dalej pod formą, bałem się cały czas, gdy miał piłkę lub nasi obrońcy, a jeden karny to żaden wyznacznik. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.