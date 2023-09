Na stadionach: Oops! We did it again

Środa, 6 września 2023 r. 16:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Fani Rakowa na koniec kwalifikacji do Ligi Mistrzów udali się do Kopenhagi, gdzie wykorzystali połowę dostępnych biletów. Za to na ubitej ziemi zaprezentowali się lepiej od Duńczyków. Legioniści na meczu z Midtjylland zaprezentowali efektowną choreografię "Legioland", nawiązującą oczywiście do leżącego 50 kilometrów od Herning Legolandu.



W naszej lidze najciekawiej było na meczu Legii z Widzewem, na którym był komplet, przyjezdni przygotowali trzy oprawy (choć bardziej postawili na ilość, nie jakość), a legioniści zaprezentowali pokaz pirotechniczny. Konkretny pokaz pirotechniczny zaprezentowali fani Lecha na meczu z Górnikiem, wykorzystując do oprawy tytuł przeboju Britney Spears - "Oops!... We did it again". Zabrzanie kolejny raz pokazali się na wyjeździe wyraźnie poniżej swojego stałego poziomu. Pogoń w bardzo dobrej liczbie stawiła się w Lubinie na meczu z Zagłębiem.



Oprawy przygotowali fani Cracovii (z okazji 30-lecia zgody z Tarnovią) i ŁKS-u. Wisłoka świętowała 35-lecie zgody z Górnikiem i z tej okazji liczna delegacja zabrzan zawitała do Dębicy na mecz z Podlasiem. Lechiści pomimo zakazu wyjazdowego, dzięki uprzejmości Zagłębia, mogli pojawić się na stadionie w Sosnowcu. Bardzo liczny wyjazd do Bielska-Białej zaliczyli GieKSiarze, a ciekawe kibicowsko widowisko, choć bez opraw, miało miejsce w Lublinie na meczu Motoru ze Stalą Rzeszów.



Ekstraklasa:



Legia Warszawa - Widzew Łódź (1700)

Komplet na trybunach przy Ł3. Widzewiacy przyjechali pociągiem specjalnym, w 1700 osób, wraz z nimi delegacje Ruchu i Elany. Przyjezdni zaprezentowali trzy oprawy - sektorówkę z herbem i hasłem "Walczysz Widzew", nieczytelną kartoniadę (mającą przedstawiać pochodnię z ich herbu) w asyście rac, a także sektorówkę poświęconą spikerowi Legii i jego żartobliwemu wpisowi na instagramie. Fani Legii zaprezentowali w drugiej połowie pokaz pirotechniczny, składający się ze świec dymnych, rac, strobo i ogni wrocławskich.



Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin (1228)

Blisko 8,3 tys. kibiców na trybunach w Lubinie. Zagłębie umożliwiło wejście "Portowcom" w większej grupie niż miejsc liczy sektor gości (1228) i szczecinianie zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Pogoń wywiesiła transparenty "Buryta WON", "Miał być rozwój, jasne cele - dla was jednak to za wiele" i "Ciągle ciężko, wszędzie koszty, palisz Mroczek wszystkie mosty".



Lech Poznań - Górnik Zabrze (391)

Słaby wyjazd zabrzan, którzy w Poznaniu stawili się w zaledwie 391 osób, w tym GieKSa (6). W sektorze gości wywiesili kilka flag, a po meczu udali się do Dębicy, świętując 35-lecie zgody z Wisłoką. Lech z solidną oprawą - malowaną sektorówką i kolorowym transparentem "Oops!... We did it again", zaprezentował konkretne racowisko i wyrzutnie fajerwerków.



Cracovia - Korona Kielce (352)

Koroniarze przyjechali do Krakowa pociągiem rejsowym, w 352 osoby i z kilkoma flagami. Na trybunach 9,6 tys. kibiców. Gospodarze na meczu świętowali 30-lecie zgody z Tarnovią, prezentując oprawę z flagami obu klubów i "30", podwieszane do dachu sektorówki, a także flagi na kijach w asyście pirotechniki.



Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok (206)

Jagiellonia do Wrocławia przyjechała transportem kołowym, w 206 osób i z trzema flagami. Na trybunach 19,3 tys. fanów.



Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław (151)

Na zaległym meczu w Szczecinie w środę pojawiło się 151 fanów Śląska. Przyjezdni wywiesili transparent "To był niemiecki, nie nazistowski atak zbrojny, 1.09.1939. Nigdy więcej wojny".



Ruch Chorzów - Stal Mielec (80)

Stal na wyjazdowym meczu z Ruchem w Gliwicach stawiła się w 80 osób, w tym delegacja Sandecji (8). Przyjezdni z trzema flagami.



Raków Częstochowa - Puszcza Niepołomice ()

Na trybunach 5,3 tys. widzów i delegacja fanów z Niepołomic z flagami na kijach.





ŁKS Łódź - Warta Poznań (30)

Łodzianie zaprezentowali malowaną sektorówkę przedstawiającą dwóch młodzieńców malujących napis "Nigdy więcej wojny". Przygotowali też pokaz pirotechniczny w barwach.



Radomiak Radom - Piast Gliwice (-)



Niższe ligi:



Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKS Katowice (3030)

Katowiczanie mogli pojawić się na trybunach w Bielsku-Białej w bardzo dobrej liczbie, otrzymując całą trybunę za bramką. Było ich 3030, w tym 754 dzieci i młodzieży do 18. roku życie. GieKSa ze skromną oprawą. Podbeskidzie z oprawą "Fanatycy z miasta herbów dwóch! i flagowiskiem.



Motor Lublin - Stal Rzeszów (371)



Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk (200)

Dzięki uprzejmości sosnowiczan, dwustu lechistów mogło pojawić się na zakazie na sektorach gospodarzy.



Wigry Suwałki - Warmia Grajewo (100)

Rodło Kwidzyn - Kaszubia Kościerzyna (90)



Stomil Olsztyn - Chojniczanka Chojnice (57)

Fani Chojniczanki, będący jak Stomil w "rodzinie" Lechii, zasiedli na sektorze wraz z OKS-em. Przyjezdni z trzema flagami.



Miedź Legnica - Wisła Kraków (-)

Wiślacy po raz kolejny nie mieli możliwości pojechać na wyjazd. Miedź z kolei wystawiła liczny młyn i zaprezentowała oprawę - transparent "Race ognie strobo dym - od dekady lecimy z tym", odpalając ognie wrocławskie i race.



Wisłoka Dębica - Podlasie Biała Podlaska (-)

Wisłoka z licznym młynem, wspierana na tym meczu przez Górnika (160), który przyjechał do Dębicy prosto z wyjazdu do Poznania. Na tym meczu świętowano 35-lecie zgody obu ekip, m.in. prezentując płótno z hasłem "35 lat w tej ciężkiej branży - setki wyjazdów, awantur i grubych melanży".





Wyjazd tygodnia: 3000 kibiców GKS-u Katowice w Bielsku-Białej

Oprawa tygodnia: Choreo Legii na meczu z FC Midtjylland



Legia Warszawa na meczu z FC Midtjylland:















FC Midtjylland na wyjazdowym meczu z Legią:





Legia Warszawa na meczu z Widzewem Łódź:















Widzew Łódź na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:







Raków Częstochowa na meczu z Puszczą Niepołomice:





Puszcza Niepołomice na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Lech Poznań na meczu z Górnikiem Zabrze:



















Górnik Zabrze na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:





Stal Mielec na wyjazdowym meczu z Ruchem Chorzów (w Gliwicach):





Śląsk Wrocław na meczu z Jagiellonią Białystok:





Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu ze Śląskiem Wrocław:





ŁKS Łódź na meczu z Wartą Poznań:







Cracovia na meczu z Koroną Kielce:





Korona Kielce na wyjazdowym meczu z Cracovią:





Śląsk Wrocław na wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin:





Zagłębie Lubin na meczu z Pogonią Szczecin:





Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:





Stomil Olsztyn na meczu z Chojniczanką Chojnice:





Miedź Legnica na meczu z Wisłą Kraków:





Wigry Suwałki na meczu z Warmią Grajewo:





Warmia Grajewo na wyjazdowym meczu z Wigrami Suwałki:





GKS Katowice na wyjazdowym meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała:







Motor Lublin na meczu ze Stalą Rzeszów:





Stal Rzeszów na wyjazdowym meczu z Motorem Lublin:





Wisłoka Dębica na meczu z Podlasiem Biała Podlaska:





Resovia na meczu z Termaliką Nieciecza:





Lechia Gdańsk na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Sosnowiec:





Wisła Płock na meczu z Polonią Warszawa: