8-10.09: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 8 września 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W piątek o 18:30 Legia zagra w Puławach towarzyskie spotkanie w ramach obchodów stulecia puławskiego klubu. W dniu wydarzenia - od godz. 16 - otwarta zostanie specjalna strefa "LegiaPark", gdzie kibice będą mogli skorzystać z wielu atrakcji. Bilety kosztują 35 złotych (ulgowe) i 49 zł (normalne) i kupować je można TUTAJ. W niedzielę zachęcamy do wspierania naszych futsalistów, którzy w hali przy Gładkiej 18 podejmować będą beniaminka, Sośnicę Gliwice. Bilety do kupienia na Legiafutsal.abilet.pl - 15 zł (ulgowe) i 22 zł (normalne).



Koszykarze w piątek i sobotę uświetnią 15-lecie WSTK Wschowa i zagrają dwa mecze kontrolne - w piątek ze Śląskiem Wrocław i w sobotę z Zastalem Zielona Góra.



Rozkład jazdy:

08.09 g. 18:30 Wisła Puławy - Legia Warszawa

08.09 g. 19:00 Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław [kosz, Wschowa]

09.09 g. 16:00 Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce

09.09 g. 18:00 Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra [kosz, Wschowa]

09.09 g. 18:30 CWKS Legia Warszawa - Ząbkovia II Ząbki [A klasa][ul. Marymoncka 42]

10.09 g. 12:00 Zamłynie Radom - Legia Ladies [piłka nożna kobiet]

10.09 g. 18:00 Legia Warszawa - Sośnica Gliwice [futsal, ul. Gładka 18]



Młodzież:

08.09 g. 18:00 Legia U11 - MKS Piaseczno 13 [LTC 6]

09.09 g. 11:00 Białe Orły Warszawa 16 - Legia LSS U8A

09.09 g. 11:00 Fenix Siennica 10 - Legia LSS U14 [Siennica, ul. Latowicka 16]

09.09 g. 11:30 Legia LSS U16 - Drukarz Warszawa 08 [ul. Łazienkowska 3]

09.09 g. 12:00 UKS Irzyk 15 - Legia LSS U9A [ul. Irzykowskiego 1a]

09.09 g. 12:00 Sandecja Nowy Sącz 05/6 - Legia U19 [CLJ U19][Nowy Sącz]

09.09 g. 12:30 Legia LSS U10 - AKS Zły 14 [ul. Łazienkowska 3]

09.09 g. 12:30 Legia LSS U10 - FC Lesznowola 14 [ul. Łazienkowska 3]

09.09 g. 14:00 Legia LSS U11 - Junior Zacisze 13 [ul. Łazienkowska 3]

09.09 g. 14:00 Legia LSS U11 - KS L.A.S. 13 [ul. Łazienkowska 3]

09.09 g. 14:30 Stal Rzeszów 07 - Legia U17 [CLJ U17][Rzeszów, Hetmańska 69]

09.09 g. 14:00 Legia LSS II U12 - Football Talents 12 [ul. Łazienkowska 3]

09.09 g. 15:30 Legia LSS U12 - Escola II Varsovia U12 [ul. Łazienkowska 3]

09.09 g. 18:00 Legia U12 - AP Wilki Warszawa 12 [ul. Łazienkowska 3]

10.09 g. 09:00 Okęcie Warszawa 11 - Legia LSS U13A [ul. Radarowa 1]

10.09 g. 10:00 Przyszłość Włochy 09 - Legia LSS U15 [ul. Rybnicka]

10.09 g. 11:00 Legia U13 - Dąb Wieliszew 10 (sparing)[LTC 6]

10.09 g. 12:30 Legia U10 - KS Ursus 14 [ul. Łazienkowska 3]



Drużyny Legii U14 i U16 wyjechały do Belgii, gdzie zmierzą się z: OH Leuven, Club Brugge i Racingiem Genk.