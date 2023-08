Promocja Fortuny na reważ z Midtjylland

W meczach Legii Warszawa w tegorocznych eliminacjach Ligi Konferencji Europy obejrzeliśmy grad bramek. Wojskowi aż 14 razy trafiali do siatki, a rywale aż... 12 krotnie pokonywali bramkarza stołecznego klubu. Czy kolejne takie widowisko czeka nas w czwartek? Sponsor Legii Fortuna - zakłady bukmacherskie przygotował specjalną promocję, w której płaci 10 zł za każdą bramkę w starciu Legii z FC Midtjylland. Jak skorzystać? ZGARNIJ BONUS 10 PLN ZA KAŻDEGO GOLA! KURSY NA LEGIA - MIDTJYLLAND FORTUNA: 1 1.9 X 3.75 2 3.75 Warunki promocji W trakcie trwania promocji, 31.08.2023 w godz. 19:00 - 21:00 wpłać dowolną kwotę korzystając z kodu promocyjnego „FORTUNA”. Przed rozpoczęciem meczu zagraj kupon z kursem min. 1.8 zawierający wyłącznie zdarzenia z oferty prematch na mecz Legia Warszawa - Midtjylland za min. 50 zł. Niezależnie od rozstrzygnięcia kuponu, otrzymasz 10 zł w punktach FKP za każdą bramkę strzeloną w meczu (liczą się bramki obu drużyn zdobyte w regulaminowym czasie gry). SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY BONUSU

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kris - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl I 1 mecz gdzie będzie 1:0 :D odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.