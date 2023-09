Muci w jedenastce 7. kolejki Ekstraklasy

W niedzielę Legia wygrała 3-1 z Widzewem Łódź w ramach 7. kolejki Ekstraklasy. Po tym meczu jeden zawodnik stołecznej drużyny trafił do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżniony został Ernest Muci , który popisał się w tym spotkaniu dubletem. Jest to pierwsza taka nominacja dla Albańczyka w tym sezonie. Jedenastka 7. kolejki Xavier Dziekoński (Korona) - Fran Tudor (Raków), Bartosz Kopacz (Zagłębie), Rafał Janicki (Górnik) - Dino Hotić (Lech), Gustaw Berggren (Raków), Bartosz Nowak (Raków), Stefan Savić (Warta) - Ernest Muci (Legia) , Daniel Szczepan (Ruch), Erik Exposito (Śląsk)

