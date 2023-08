Zapowiedź meczu

Wszystko albo nic!

Czwartek, 31 sierpnia 2023 r. 07:00 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Nadszedł czas ostatecznego rozwiązania. W czwartek na własnym stadionie Legia podejmie FC Midtjylland w rewanżowym spotkaniu ostatniej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy. Przed tygodniem "Wojskowi" przywieźli z Danii remis. Aby zagrać na jesieni w fazie grupowej europejskich pucharów muszą po prostu dziś wygrać!



