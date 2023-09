Z obozu rywala

Widzew przed meczem z Legią. O posadę?

Sobota, 2 września 2023 r. 16:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę o godzinie 17:30 Legia Warszawa zmierzy się przy Łazienkowskiej z Widzewem Łódź, który nie rozpoczął tego sezonu najlepiej. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką najbliższego przeciwnika stołecznego zespołu.



Rewelacja jesieni sezonu 2022/23, później spora tendencja spadkowa. Teraz? Zawód początku rozgrywek. Widzewowi po powrocie do Ekstraklasy przypisać można wiele łatek, a trener Janusz Niedźwiedź wraz ze swoimi podopiecznymi funduje kibicom porządny emocjonalny rollercoaster. Padają nawet słowa, że niedzielna potyczka z Legią może być dla 41-letniego szkoleniowca walką o posadę. Niedźwiedź jest trenerem, któremu najbliżej z całej Ekstraklasy jest do stracenia posady w tym sezonie. Trudno się dziwić, bo jego zespół zanotował dwa zwycięstwa (po ciężkiej batalii z Puszczą Niepołomice 3-2 oraz 1-0 w derbach z ŁKS-em), remis 1-1 ze słabym Górnikiem Zabrze oraz trzy porażki: 1-2 z Pogonią Szczecin, 1-2 z Jagiellonią Białystok oraz 0-2 ze Śląskiem Wrocław. Dopiero 11. lokata Widzewa i aż dziewięć straconych goli napawać optymizmem nie mogą.







Defensywa



Podobnie jak w zeszłym sezonie, pierwszym golkiperem łodzian jest Henrich Ravas. Pomimo że w aktualnych rozgrywkach już dziewięciokrotnie wyjmował piłkę z siatki, to również wielokrotnie ratował zespół przed utratą goli. Przed bramkarzem ustawiona jest czwórka obrońców, a jej skład praktycznie nie zmienił się w żadnym z sześciu spotkań tego sezonu. Na prawej obronie występuje kapitan zespołu Patryk Stępiński, który jest wyróżniającym się zawodnikiem w defensywie. Tym bardziej że w starciu z Puszczą Niepołomice wpisał się na listę strzelców. Kluczowymi stoperami Widzewa są Serafin Szota i Luís da Silva, który do Łodzi przyjechał tego lata. W przeszłości Portugalczyk zdobył mistrzostwo Europy do lat 17, szkolił się w akademii Stoke, a ostatnio występował na Cyprze. W tym sezonie nie wyszedł na murawę tylko w starciu z Górnikiem Zabrze, gdyż w poprzedniej kolejce obejrzał czerwoną kartkę. Zastąpił go Mateusz Żyro, po którego fatalnym błędzie zabrzanie strzelili gola. Na lewej stronie obrony występuje Fábio Nunes, który barwy Widzewa reprezentuje już od ponad dwóch lat.







Pomocnicy



Rolę defensywnego pomocnika, który spaja środek pola z obroną, pełni Marek Hanousek. Czech w tym sezonie nie opuścił żadnego spotkania, a cztery pierwsze rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. Przed nim najczęściej występuje para, można powiedzieć, nowych twarzy. Mowa o 19-latku, który został włączony do pierwszego zespołu, Filipie Przybułku oraz Franie Álvarezie. Ten do Widzewa trafił latem z drugoligowego hiszpańskiego Albacete Balompié. W pierwszym meczu tego sezonu oraz ostatniej kolejce na murawie zamiast Przybułka od pierwszej minuty wybiegał brat piłkarza Legii, Dominik Kun. W każdym spotkaniu tego sezonu na lewej stronie pomocy oglądaliśmy Bartłomieja Pawłowskiego. Skrzydłowy zanotował na razie trzy asysty oraz strzelił jednego gola. Jest on jednym z groźniejszych zawodników Łodzian. Po drugiej stronie boiska najczęściej oglądamy Ernesta Terpiłowskiego, choć podczas ostatniej rywalizacji Widzewa ze Śląskiem Wrocław zastąpił go Antoni Klimek.







Napastnicy



Pierwszoplanową postacią jest Jordi Sánchez. Hiszpan w zeszłym sezonie strzelił 6 goli oraz zanotował dwie asysty. Już teraz zdobył połowę punktów w klasyfikacji kanadyjskiej, których wtedy nazbierał. W sześciu pierwszych spotkaniach snajper do siatki rywali trafiał dwukrotnie, a dodatkowo tyle samo razy asystował. Jego zmiennikiem jest Bośniak Imad Rondić, który do Widzewa trafił latem. Na razie nie wpisał się na listę strzelców.



Przewidywany skład: Ravas — Stępiński, Szota, Silva, Nunes — Terpiłowski, Kun, Hanousek, Álvarez, Pawłowski — Sánchez



Ostatnie 5...

Jakimi wynikami kończyło się ostatnich pięć spotkań Legii z Widzewem przy Łazienkowskiej?



24-02-2023 Legia 2-2 Widzew

20-07-2013 Legia 5-1 Widzew

23-11-2012 Legia 1-0 Widzew

26-10-2011 Legia 3-0 Widzew

23-10-2011 Legia 2-0 Widzew



Historia



Drużyny rywalizowały ze sobą 80 razy, a legioniści górą w tych starciach byli 41 razy. Łodzianie wygrywali 19-krotnie, a remis padał 20-krotnie. Bilans bramkowy to 124 - 71 na korzyść Legii. Co najważniejsze, Widzew z warszawiakami nie zwyciężył od ponad 23 lat, a ostatni raz przy Łazienkowskiej górą był przeszło 26 lat temu. Te statystyki zdecydowanie przemawiają za drużyną trenera Runjaicia, jednak warto przypomnieć ostatnie spotkanie obu zespołów z lutego br., które zakończyło się remisem 2-2.