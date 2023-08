Wygraj bilet na mecz Legia - Midtjylland od Fortuny!

Bilety na czwartkowy mecz Legia - Midtjylland już dawno zostały wyprzedane. Komplet kibiców na pewno stworzy mega gorącą atmosferę, która ma ponieść drużynę do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Dzięki sponsorowi Legii, firmie Fortuna - zakłady bukmacherskie , mamy dla Was 3 ostatnie wejściówki na to spotkanie! Co trzeba zrobić? Prawidłowo odpowiedzieć na poniższe pytania. KURSY NA LEGIA - MIDTJYLLAND FORTUNA: 1 1.9 X 3.75 2 3.75 ZGARNIJ BONUS 10 PLN ZA KAŻDEGO GOLA! UWAGA! Konkurs odbywa się na wyłącznie stronie, a nie w social-mediach. Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ. PYTANIA: 1. Jakim wynikiem zakończył się ostatni mecz Legii Warszawa, po którym drużyna ze stolicy awansowała do fazy grupowej europejskich pucharów? 2. Wymień trzech rywali Legii Warszawa w fazie grupowej Ligi Europy w sezonie 2015/16? 3. Z kim Legia Warszawa przegrała ostatnią rundę eliminacyjną Ligi Europy w sezonie 2020/21? ZGARNIJ BONUS 10 PLN ZA KAŻDEGO GOLA! Punktacja za każde pytanie: - 1 pkt. za poprawne wytypowaną odpowiedź Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 3. O wygranej decydują kolejno: 1. liczba zdobytych punktów 2. w przypadku równej liczby punktów dokładny czas wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy) Nagrody: 1. miejsce - 1 bilet 2. miejsce - 1 bilet 3. miejsce - 1 bilet Koniec przyjmowania zgłoszeń w środa godz. 15:00.

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Biorę sobię dwa dni wolne w pracy bo z naszą Legią trzeba być, jade 800 km a tu powódź

S8 zalana ! Szok korek.. objazd... Armagedon.

Ulewa była ale żeby aż tak... Ale co zrobić na Legię trzeba było dojechać!! Żeby z ukochaną być! L odpowiedz

L1969 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pewnie na bramce, stanie Kacper. Jedyne co możemy zrobić, to wesprzeć go przed meczem. Mocno i głośno. Może da nam awans. Ye...nie go w necie to SAMOBÓJ

Taka prośba dziada starego odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @L1969: Racja, dla mnie to Tobiasz właśnie jest gdzieś blisko charakteru Boruca, Bramkarz musi być pewny siebie, trochę buńczuczny, Kacper czyta opinię na swój temat napewno, każdy tak robi nawet jak zawodnik mówi że tego nie robi, więc czytając zapewne jakieś obelgi jest jeszcze gorzej zestresowany, to dobry bramkarz , inaczej nie byłoby go w Legii, interesowały się nim kluby zagraniczne bodajże nawet z Ligue 1, czuję że jutro da bardzo dobry występ! Kacper jutro cała Legia z tobą! Sen o Warszawie i jazda na całej petardzie ! Jazda z K...mi. L odpowiedz

Tomasz Hajdacki - 4 godziny temu, *.184.193 1. Legia-slavia 2-1

2. Napoli, spartak moskwa, club brugge

3. Karabach Agdam odpowiedz

Marcinek - 4 godziny temu, *.idealan.pl 1. Legia Warszawa - Slavia Praga 2:1

2. FC Midtjylland, SSC Napoli, Club Brugge KV

3. Qarabag Agdam odpowiedz

Bartłomiej Giefing - 4 godziny temu, *.plus.pl 1. Wygrana Legii 2-1 (4-3 w dwumeczu)

2. FC Midtjylland, Club Brugge, Napoli

3. FK Qarabağ odpowiedz

Tuktuk - 4 godziny temu, *.plus.pl 1. Legia 2:1 Slavia (dwumecz 4:3)

2. Napoli, Club Brugge, FC Midtjylland

3. Qarabağ Agdam odpowiedz

Bartek - 4 godziny temu, *.plus.pl 1. Legia Warszawa 2-1 (4-3 w dwumeczu) Slavia Praga

2. SSC Napoli, Club Brugge, FC Midtjylland

3. FK Qarabağ odpowiedz

Artur brd - 4 godziny temu, *.centertel.pl 1.2-1 Slavia przegrała

LEGIA wygrala

2. Napoli ,Club Brudge ,Mitdtyljand

3. Qarabag Agdam odpowiedz

TK - 4 godziny temu, *.centertel.pl 3. Karabach

2.napoli midyland club brugge

1. 2:1 odpowiedz

Alan - 4 godziny temu, *.plus.pl 1.2-1 Slavia przegrała

LEGIA wygrala

2. Napoli ,Club Brudge ,Mitdtyljand

3. Qarabag Agdam odpowiedz

emokah111 - 5 godzin temu, *.tpnet.pl 1 . Slavia Praga 2:1

2. Midtyjland, Napoli, Brugge

3. Karabach odpowiedz

A1 - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Slavia 2:1

Napoli, brugge, midtyjland

Karabach odpowiedz

Waldek - 5 godzin temu, *.play-internet.pl 1. 2-2

2. FC Midtjylland, SSC Napoli,Club Brugge

3. Qarabağ Ağdam odpowiedz

Krzyś - 5 godzin temu, *.play-internet.pl 1.2:2

2.FC Mydjylland,SSC Napoli,Club Brugge

3.Qrabag Agdam odpowiedz

ANDRZEJ PAWLAK - 5 godzin temu, *.plus.pl 1. 2:1

2. Fc Midtjyllad, SSC Napoli, Club Brugge

3. Qarabag Agdam odpowiedz

Marianek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Legia -slavia 2:2

Napoli, Midtjylland i club Brugge odpowiedz

ddd - 5 godzin temu, *.24it.pl 1 . Slavia Praga 2:2

2. Midtyjland, Napoli, Brugge

3. Karabach odpowiedz

Anna - 5 godzin temu, *.chello.pl 1 Legia -Slavia 2-1 2.Napoli,brugge,midtyjlland 3.Karabach odpowiedz

piotrek - 5 godzin temu, *.gov.pl Legia - Slavia 2-1

Napoli, Midtjylland, Club Brugge

Quarabag odpowiedz

Calbarro - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl 1 . Slavia Praga 2:2

2. Midtjylland, Napoli, Brugge

3. Karabach odpowiedz

LTM - 5 godzin temu, *.. 1. 2-1



2. Midtjylland, Napoli, Club Brugge



3. Qarabag Agdam odpowiedz

Luk - 5 godzin temu, *.centertel.pl 1. Slavia 2:2

2. Napoli, Brugge, Midtyjland.

3. Karabach odpowiedz

Ewela - 5 godzin temu, *.orange.pl Slavia 2:1

Napoli, brugge, midtyjland

Karabach odpowiedz

Muniek - 5 godzin temu, *.eo.pl 2-1 Legia - Slavia Praga

2. Napoli, Midtylland, Club Brugge

3.Qarabach odpowiedz

Łukasz - 5 godzin temu, *.orange.pl Slavia 2:2

Midtyjland, napoli, brugge odpowiedz

Kacper (L) - 5 godzin temu, *.netfala.pl 1. 2-1 Legia vs slavia

2. napoli, midtylland, club brugge

3.Qarabach odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 3 godziny temu, *.legionisci.com @Kacper (L): Gratulacje! Wygrywasz bilet. Wyślemy go na podany adres e-mail. odpowiedz

s - 5 godzin temu, *.144.86 1. 2-1



2. Midtjylland, Napoli, Club Brugge



3. Qarabag Agdam odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 3 godziny temu, *.legionisci.com @s: Gratulacje! Wygrywasz bilet. Wyślemy go na podany adres e-mail. odpowiedz

Biały - 5 godzin temu, *.104.42 1 . Slavia Praga 2:2

2. Midtyjland, Napoli, Brugge

3. Karabach odpowiedz

Rado - 5 godzin temu, *.warszawa.pl 1 . Slavia Praga 2:1

2. Midtyjland, Napoli, Brugge

3. Karabach odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 3 godziny temu, *.legioinsci.com @Rado: Gratulacje! Wygrywasz bilet. Wyślemy go na podany adres e-mail. odpowiedz

Biały - 5 godzin temu, *.104.42 1 Slavia Praga

2 Napoli Midtylland Club Brugge

Quarabag odpowiedz

Czaro77 - 5 godzin temu, *.107.43 1 . Slavia Praga 2:2

2. Midtyjland, Napoli, Brugge

3. Karabach odpowiedz

ma(L)izna - 5 godzin temu, *.185.38 1 . Slavia Praga 2:2

2. Midtyjland, Napoli, Brugge

3. Karabach odpowiedz

