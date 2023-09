Koszykówka

Sparing: Legia Warszawa 75-69 Dziki Warszawa

Sobota, 2 września 2023 r. 18:22 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W drugim meczu XIII memoriału Zdzisława Niedzieli w Lublinie, koszykarze Legii Warszawa pokonali beniaminka ekstraklasy, Dziki Warszawa 75:69. Nasz zespół ponownie zagrał bez kontuzjowanego Michała Kolendy.



Tym razem legioniści byli bardziej skuteczni niż w piątkowym meczu ze Startem, przegranym 56:72. Najwięcej punktów dla naszej drużyny zdobyli Christian Vital 18, Aric Holman 16, PJ Pipes Jr 14. W przyszły weekend Legia rozegra dwa kolejne mecze kontrolne w ramach przygotowań do sezonu 2023/24, jednocześnie uświetniając 15-lecie WSTK Wschowa. We Wschowie legioniści zagrają w piątek o 19:00 ze Śląskiem Wrocław oraz dzień później o 18:00 z Zastalem Zielona Góra.



02.09.2023, Lublin, Dziki Warszawa 69:75 (16:22, 25:23, 17:17, 11:13) Legia Warszawa

Dziki: Dominic Green 18 (3), Nick McGleen 12, Jarosław Mokros 12 (2), Matt Coleman III 11 (1), Mateusz Szlachetka 2, Michał Aleksandrowicz 2, Paweł Kopycki 2, Alan Czujkowski 0, Grzegorz Grochowski (k) 0, Piotr Pamuła -, Wojciech Nojszewski -.

trener: Krzysztof Szablowski



Legia: Christian Vital 18 (3), Aric Holman 16 (2), PJ Pipes Jr 14, Dariusz Wyka (k) 11 (1), Josip Sobin 8, Ray Cowels 3 (1), Marcin Wieluński 3 (1), Adam Linowski 2, Grzegorz Kulka 0, Filip Maciejewski 0, Jakub Gomółka -.

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Sędziowie: Adrian Szczotka, Marci Lawnik, Mariusz Godek

Widzów: 70