Wyniki legionistów w Tennis Europe Tomaszewski Cup 2023

Na kortach Warszawianki rozegrany został międzynarodowy turniej tenisowy Tennis Europe Bohdan Tomaszewski Cup 2023 do lat 16, w którym udział wzięli zawodnicy naszego klubu. Jan Urbański i Maksim Suprun przegrali w pierwszej rundzie, a dziś, w przełożonym z wtorku (z powodu ulewy) meczu, w rundzie drugiej swój udział w zawodach zakończył Jan Kluczyński . Wyniki legionistów w singlu: I runda: Jan Kluczyński - Jakub Smrcka (Niemcy) 6-4, 7-5 II runda: Jan Kluczyński - Jakub Vrtilka (Czechy) 5-7, 4-6 I runda: Jan Urbański - Michael Savano (USA) 6-2, 4-6, 4-6 I runda: Maksim Suprun - Yannick Theodor Alexandrescou (Rumunia) 0-6, 1-6 Wyniki legionistów w deblu: I runda: Jan Urbański/Jan Skrzyński - Jan Chłodnicki/Jakub Vrtilka (Czechy) 1-6, 4-6 I runda: Maksim Suprun/Jakub Smrcka (Niemcy) - Ivan Oliinyk (Ukraina)/Michael Savano (USA) 4-6, 1-6

