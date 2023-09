Legioniści zagrają w reprezentacjach

Poniedziałek, 4 września 2023 r. 12:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

We wrześniu rozegrane zostaną 2 mecze reprezentacji Polski w ramach eliminacji mistrzostw Europy 2024, a także spotkania młodzieżowych reprezentacji narodowych. Bartosz Slisz i Paweł Wszołek otrzymali powołania do pierwszej reprezentacji. Ernest Muci zyskał natomiast uznanie w oczach selekcjonera Albanii.



Powołanie otrzymał także Kacper Tobiasz do reprezentacji U-21, wypożyczeni aktualnie z Legii Maciej Kikolski i Jordan Majchrzak do U-20, Wojciech Urbański i Jan Ziółkowski do U-19, Filip Rejczyk do U-18. W drugiej połowie miesiąca odbędą się spotkania kadr U-17 (turniej eliminacyjny do mistrzostw Europy) i U-16 (mecze towarzyskie). Powołania na te mecze nie zostały jeszcze ogłoszone, ale i tam można spodziewać się zawodników Legii.



Legioniści w reprezentacjach:



Reprezentacja A el. Euro 2024

powołani: Bartosz Slisz, Paweł Wszołek

07.09. 20:45 Polska - Wyspy Owcze (Warszawa)

10.09. 20:45 Albania - Polska (Tirana)



U-21 el. ME

powołani: Kacper Tobiasz

08.09. 20:00 Polska - Kosowo (Płock)

12.09. 19:00 Estonia - Polska (Tallin)



U-20 mecze towarzyskie

powołani: Maciej Kikolski (GKS Tychy), Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice)

08.09. 17:00 Polska - Portugalia (Łomża)

11.09. 16:15 Polska - Niemcy (Legnica)



U-19 turniej towarzyski, Dania

powołani: Wojciech Urbański, Jan Ziółkowski

07.09. 12:30 Dania - Polska

10.09. 14:00 Polska - Szwecja / Norwegia



U-18 turniej towarzyski, Chorwacja

powołani: Filip Rejczyk

06.09. 16:45 Chorwacja - Polska

09.09. 15:15 Polska - Arabia Saudyjska

12.09. 11:00 Polska - Walia



U-17 el. ME, turniej w Mołdawii

27.09. 15:00 Łotwa - Polska (Orhei)

30.09. 15:00 Polska - Mołdawia (Kiszyniów)

03.10. 15:00 Polska - Szwecja (Orhei)



U-16 mecze towarzyskie

19.09. Polska - Szwajcaria

22.09. Polska - Szkocja / Wyspy Owcze



Zawodnicy zagraniczni:

powołani: Ernest Muci (Albania, el. Euro 2024)

07.09. 20:45 Czechy - Albania

10.09. 20:45 Albania - Polska