U-18: Chorwacja 4-4 Polska

Prowadzona przez Marcina Włodarskiego reprezentacja Polski do lat 18 zremisowała 4-4 (2-3) z Chorwacją w swoim pierwszym meczu turnieju towarzyskiego rozgrywanego w Chorwacji. "Biało-czerwoni" zagrają jeszcze z Arabią Saudyjską (9 września, Čakovec) oraz Austrią (12 września, Čakovec). U-18: Chorwacja 4-4 (3-2) Polska Daniel Mikołajewski 19, Mike Huras 20, Marcel Reguła 49, Oskar Tomczyk 73 Polska: (skład wyjściowy) Axel Holewiński - Dominik Szala, Nico Adamczyk, Jakub Krzyżanowski, Patryk Olejnik, Krzysztof Kolanko, Karol Borys, Maksymilian Sznaucner, Filip Rózga, Daniel Mikołajewski, Mike Huras Tabela: 1. Austria 1 3 2- 0 2. Chorwacja 1 1 4- 4 Polska 1 1 4- 4 4. Arabia Saudyjska 1 0 0- 2

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.