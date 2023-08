Oficjalny trening Legii przed rewanżem z FC Midtjylland

+ dodaj komentarz

- 4 godziny temu, *.chello.pl

Charatin nigdy i nigdzie nie odejdzie,skoro jest niezgłoszony do ligi,za to jest zgłoszony do kwalifikacji. Może ten tłuk uznał to za wyróżnienie,że klub nie chce go marnować na ligę,bo liczą na niego w Europie ;) ?



Zrozumiałym jest,że uczestniczy w treningach po to,żeby nie dostawał kasy za siedzenie w domu,ale może w tym jest szansa? Płacić mu bez obowiązku świadczenia pracy,i może w tym wolnym czasie od.ebie coś,co pozwoli na rozwiązanie kontraktu z jego winy ;) ? Wsadzić mu za wycieraczkę ulotkę "ciekawych" lokali,może się skusi? Trzeba próbować wszystkiego,żeby pogonić pasożyta.



Albo odesłać go do byłego dyrektora Kucharskiego...

