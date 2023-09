Plus sierpnia: Josue, Yuri Ribeiro i Paweł Wszołek

Niedziela, 3 września 2023 r. 12:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa w sierpniu rozegrała aż osiem spotkań. W lidze rywalizowała z Ruchem Chorzów (3-0), Puszczą Niepołomice (1-1) i Koroną Kielce (1-0), dodatkowo w eliminacjach do Ligi Konferencji z Ordabasami Szymkent (3-2), dwukrotnie z Austrią Wiedeń (1-2, 5-3) i Midtjylland (3-3, 1-1 k. 6-5). W tym miesiącu zwycięzców jest aż trzech!



Pięć plusów i tylko jednego minusa w sierpniu przyznaliśmy Josue, Yuriemu Ribeiro oraz Pawłowi Wszołkowi. Kapitan zazwyczaj błyszczał na boisku, wykazywał się wysokimi umiejętnościami. Przydarzały mu się gorsze spotkania, ale również takie, gdy był kluczowym piłkarzem. Dodatkowo wpisał się na listę strzelców w starciach z Ruchem i Puszczą. Jego rodak nie ustrzegł się błędów, ale rozegrał kilka meczów na wysokim poziomie. Ribeiro często wspomagał ataki legionistów, co było bardzo istotne. Wysokie oceny dla Wszołka dziwić nie mogą. Skrzydłowy tylko w jednym meczu eliminacji Ligi Konferencji Europy (licząc wszystkie, nie tylko w sierpniu) nie zanotował asysty, a dodatkowo miał udział aż przy czterech trafieniach legionistów w Wiedniu. Również pięć pozytywnych ocen, ale także dwie negatywne, otrzymał Bartosz Slisz, który przed rewanżowym spotkaniem z Midtjylland został powołany do reprezentacji Polski. Pomocnik jest arcyważnym piłkarzem Legii, kondycyjnie wytrzymuje każde spotkanie, dodatkowo ma coraz większe parcie na grę ofensywną oraz liczby. Przy tym nie zapomina o wspieraniu defensywy.



Najniżej sklasyfikowany został Jurgen Celhaka, który dostał aż dwa minusy. Przypomnijmy, że w sierpniu Albańczyk dwukrotnie rozpoczynał spotkanie w pierwszym składzie, a na murawie spędził tylko 200 minut. Aż cztery negatywne noty przyznaliśmy Ernestowi Muciemu, którego forma wciąż jest nierówna. Miał kilka meczów bezbarwnych, ale również takie, gdy gwarantował Legii gole lub nawet zwycięstwo, jak z Austrią. To właśnie za te spotkania otrzymał plusy.



Pełna klasyfikacja:

Josue - 5 / 1

Yuri Ribeiro - 5 / 1

Paweł Wszołek - 5 / 1

Bartosz Slisz - 5 / 2

Makana Baku - 3 / 1

Juergen Elitim - 3 / 1

Radovan Pankov - 2

Tomas Pekhart - 4 / 3

Marc Gual - 3 / 2

Rafał Augustyniak - 2 / 2

Artur Jędrzejczyk - 2 / 2

Patryk Kun - 2 / 2

Maciej Rosołek - 2 / 2

Kacper Tobiasz - 2 / 2

Blaz Kramer - 1 / 1

Ernest Muci - 2 / 4

Jurgen Celhaka - 2