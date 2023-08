Finał debla Rowińskiej w Bydgoszczy

W tenisowym turnieju ITF W25 - Fale Loki Koki Tennis Cup, który rozegrany został w Bydgoszczy, bardzo dobrze zaprezentowała się tenisistka Legii Warszawa - Malwina Rowińska . Legionistka w parze z Zuzanną Pawlikowską (CKT Grodzisk Maz.) dotarły do finału. W nim lepsze okazały się dwie finalistki turnieju singlowego - Słowenki, Dalila Jakupović oraz Nika Radišić. Wyniki legionistki: I runda: Pawlikowska/Rowińska - Heinzova/Slaba 6-2, 6-3 1/4 finału: Pawlikowska/Rowińska - Kubka/Kulambayeva 2-6, 7-6 (3), 10-5 1/2 finału: Pawlikowska/Rowińska - Lazar/Zuchańska 6-3, 4-6, 10-3 Finał: Pawlikowska/Rowińska - Jakupovic/Radisic 4-6, 2-6

