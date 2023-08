U-21: Powołanie dla Tobiasza

Lista powołanych zawodników: Bramkarze: Kacper Bieszczad (Raków Częstochowa), Aleksander Bobek (ŁKS Łódź), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa). Obrońcy: Łukasz Bejger (Śląsk Wrocław), Bartłomiej Kłudka (Zagłębie Lubin), Kasjan Lipkowski (Arka Gdynia), Miłosz Matysik (Jagiellonia Białystok), Ariel Mosór (Piast Gliwice), Patryk Peda (SPAL 2013, Włochy), Maksymilian Pingot (Lech Poznań), Tomasz Wójtowicz (Ruch Chorzów). Pomocnicy: Jan Biegański (Lechia Gdańsk), Mateusz Łęgowski (US Salernitana 1919, Włochy), Filip Marchwiński (Lech Poznań), Jakub Myszor (Cracovia), Maximilian Oyedele (Manchester United FC, Anglia), Arkadiusz Pyrka (Piast Gliwice), Michał Rakoczy (Cracovia), Kajetan Szmyt (Warta Poznań), Kacper Urbański (Bologna FC 1909, Włochy). Napastnicy: Aleksander Buksa (WSG Tirol, Austria), Filip Szymczak (Lech Poznań), Szymon Włodarczyk (SK Sturm Graz, Austria).

Selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił listę zawodników powołanych na wrześniowe mecze eliminacji do turnieju finałowego mistrzostw Europy. "Biało-czerwoni" zagrają z Kosowem (8 września, 20:00, Płock) i Estonią (12 września, 18:00, Tallinn). Wśród powołanych znalazłsięjeden zawodnik Legii Warszawa - Kacper Tobiasz .

aT - 4 minuty temu, *.aster.pl Bobek z ŁKS o wiele lepsza dyspozycja na ten moment i miejmy nadzieję, że to on wybiegnie w pierwszym składzie młodzieżówki... odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Probierz też go promuje. Pasjonat tenisa obiecał mu procent od transferu? odpowiedz

Maverick - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Niema lepszych bramkarzy w lidze ze trzeba powołać Tobiasza??Jesli ten chłopak stanie na bramce w którymś meczu to widzę...ciemność w postaci porażki odpowiedz

Biała siła - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Maverick : Coś się z nim stało , że obniżył loty CO2??? odpowiedz

