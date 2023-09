amp futbol

Legia Warszawa 2-1 Stal Rzeszów

Sobota, 2 września 2023 r. 12:45 Mishka, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu V turnieju amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa wygrała ze Stalą Rzeszów 2-1. Obie bramki zdobył Ihab Ettaleb. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. W niedzielę o godz. 10:15 zmierzą się z Nowymi Technologiami Różyca, a o godzinie 12:45 ze Śląskiem Wrocław.



Już w 30. sekundzie Mariusz Adamczyk ni to oddał strzał, ni to podawał do Dominika Abramczyka. W 3. minucie po rzucie rożnym padła bramka dla Stali Rzeszów. Dobrą akcję legioniści przeprowadzili w 7. minucie, ale Adrian Stanecki się pomylił. Chwilę później ten sam zawodnik uderzył nad poprzeczką. Podobnie jak w poprzednich spotkaniach, Legii brakowało jakości w ofensywie. W doliczonym czasie Abramczyk strzelił bramkę, jednak sędziowie uznali, że wcześniej popełnił faul w ataku. Tym samym legioniści do przerwy przegrywali 0-1.



W 23. minucie ponad bramką uderzył Ihab Ettaleb. Kilka minut później Maks Moroz trafił w słupek. Nie minęła minuta, a umiejętnościami bramkarskimi musiał wykazać się Mateusz Florek. W 32. minucie pięknym strzałem popisał się Ihab Ettaleb, wyrównując stan meczu na 1-1. Minęły 3 minuty, a Marokańczyk zrobił to ponownie.



Legia Warszawa 2-1 (0-1) Stal Rzeszów

0-1 - 02:50

1-1 - 32:00 Ihab Ettaleb

2-1 - 35:44 Ihab Ettaleb



Legia: 19. Szymon Kiernoz, 4. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 17. Maks Moroz, 23. Adrian Bąk, 20. Mariusz Adamczyk, 15. Ihab Ettaleb



Stal: 11. Mateusz Florek, 3. Andrzej Szczęsny, 7. Askaniusz Kolb, 5. Raymond Westbrook, 9. Marcel Zając, 8. Jakub Guściora. 23. Przemysław Gromek



żółte kartki: Żebrowski - Florek

Żółtą kartką ukarany został trener Jakub Popławski (Legia).



Niedziela 03.09.

godz. 10:15 Legia Warszawa - Nowe Technologie Różyca

godz. 12:45 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa