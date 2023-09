amp futbol

Legia z kompletem zwycięstw

Niedziela, 3 września 2023 r. 13:44 Mishka, źródło: Legionisci.com

To był bardzo udany weekend dla amp futbolistów Legii Warszawa, którzy zanotowali komplet zwycięstw. W pierwszym meczu drugiego dnia V turnieju amp futbol ekstraklasy Legia wygrała z Nowymi Technologiami Różyca 2-0. W drugim spotkaniu, ze Śląskiem Wrocław, legioniści zwyciężyli 3-0. Ostatni turniej sezonu odbędzie się w dniach 14-15 października w Bielsku-Białej.



Legia Warszawa 2-0 (2-0) Nowe Technologie Różyca

1-0 - 04:18 Dominik Abramczyk

2-0 - 12:50 Adrian Bąk (k)



Legia: 19. Szymon Kiernoz, 17. Maks Moroz, 8. Adrian Stanecki, 23. Adrian Bąk, 21. Mariusz Adamczyk, 9. Dominik Abramczyk, 15. Ihab Ettaleb



Nowe Technologie: 22. Aleksander Kuprijanow, 10. Szymon Smolarek, 14. Michał Pryk, 78. Sławomir Plicha, 16. Sylwester Budner, 9. Dawid Kaczmarek, 6. Michael Mayali



W 5. minucie Dominik Abramczyk doskonale wykorzystał podanie Mariusza Adamczyka i dał Legii prowadzenie w tym spotkaniu. Minęły 3 minuty, a dobrym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Adrian Bąk. W 12. minucie legioniści wykonywali rzut karny po przewinieniu Szymona Smolarka. Do piłki podszedł Bąk i pewnie podwyższył prowadzenie. Jeszcze przed przerwą legioniści trafili w słupek i po chwili sędzia zakończył pierwszą połowę.



Już na początku drugiej części spotkania zawodnicy z Warszawy mieli kilka dobrych sytuacji. Rywale odpowiadali pojedynczymi atakami co jakiś czas, ale nie byli w stanie poważnie zagrozić bramce Legii. W 26. minucie legioniści po raz kolejny wykonywali rzut wolny z dogodnej pozycji. Dobrze spisał się jednak bramkarz Nowych Technologii. W samej końcówce był rzut karny dla stołecznego zespołu, bramkarz obronił, choć wydaje się, że zbyt szybko wyszedł z bramki i strzał powinien zostać powtórzony.



żółte kartki: Szymon Smolarek





Śląsk Wrocław 0-3 (0-0) Legia Warszawa

0-1 - 29:56 Maks Moroz

0-2 - 34:59 Maks Moroz

0-3 - 35:50 Adrian Bąk



Legia: 19. Szymon Kiernoz, 17. Maks Moroz, 8. Adrian Stanecki, 23. Adrian Bąk, 21. Mariusz Adamczyk, 9. Dominik Abramczyk, 15. Ihab Ettaleb



Śląsk: 1. Maciej Materac, 9. Abdelfettah Bachbach, 5. Dariusz Ziemiańczyk, 23. Łukasz Szczyrba, 11. Łukasz Mazurowski, 8. Marcin Lenart, 12. Andreu Oros



Pierwsza połowa przebiegała pod dyktando Legii. I choć zawodnicy stołecznego zespołu robili co mogli, raz po raz strzelali na bramkę, nie byli w stanie swojej przewagi udokumentować golami. Potężnie uderzenia prezentował Ihab Ettaleb, kilkakrotnie swoich szans próbowali Maks Moroz i Mariusz Adamczyk.



Legioniści mocno rozpoczęli drugą połowę, od dwóch potężnych strzałów na bramkę Macieja Materaca. W 26. minucie celny strzał głową oddał Adamczyk, ale bramkarz był na posterunku. Chwilę później ten sam zawodnik dobrze zagrał do Moroza, ten jednak posłał piłkę nad bramką. Ataki Legii nie ustawały - swojej szansy próbował Ihab Ettaleb, a potem Adamczyk. W 30. minucie po wycofaniu piłki przed pole karne padła pierwsza bramka dla stołecznego zespołu. Skutecznym uderzeniem popisał się Maks Moroz. Kilka minut później ten sam zawodnik precyzyjnym strzałem po raz drugi umieścił piłkę w siatce. Minutę później padła kolejna bramka, a jej autorem był Adrian Bąk.



żółte kartki: Marcin Lenart