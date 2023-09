Udany początek Legii

W pierwszym meczu drugiego dnia V turnieju amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z Nowymi Technologiami Różyca 2-0. O godzinie 12:45 legioniści zmierzą się ze Śląskiem Wrocław. Ostatni turniej sezonu odbędzie się w dniach 14-15 października w Bielsku-Białej. Legia Warszawa 2-0 (2-0) Nowe Technologie Różyca 1-0 - 04:18 Dominik Abramczyk 2-0 - 12:50 Adrian Bąk (k) Legia: 19. Szymon Kiernoz, 17. Maks Moroz, 8. Adrian Stanecki, 23. Adrian Bąk, 21. Mariusz Adamczyk, 9. Dominik Abramczyk, 15. Ihab Ettaleb Nowe Technologie: 22. Aleksander Kuprijanow, 10. Szymon Smolarek, 14. Michał Pryk, 78. Sławomir Plicha, 16. Sylwester Budner, 9. Dawid Kaczmarek, 6. Michael Mayali W 5. minucie Dominik Abramczyk doskonale wykorzystał podanie Mariusza Adamczyka i dał Legii prowadzenie w tym spotkaniu. Minęły 3 minuty, a dobrym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Adrian Bąk. W 12. minucie legioniści wykonywali rzut karny po przewinieniu Szymona Smolarka. Do piłki podszedł Bąk i pewnie podwyższył prowadzenie. Jeszcze przed przerwą legioniści trafili w słupek i po chwili sędzia zakończył pierwszą połowę. Już na początku drugiej części spotkania zawodnicy z Warszawy mieli kilka dobrych sytuacji. Rywale odpowiadali pojedynczymi atakami co jakiś czas, ale nie byli w stanie poważnie zagrozić bramce Legii. W 26. minucie legioniści po raz kolejny wykonywali rzut wolny z dogodnej pozycji. Dobrze spisał się jednak bramkarz Nowych Technologii. W samej końcówce był rzut karny dla stołecznego zespołu, bramkarz obronił, choć wydaje się, że zbyt szybko wyszedł z bramki i strzał powinien zostać powtórzony. żółte kartki: Szymon Smolarek

