Na rozpoczęcie meczu rewanżowego fazy olay-off Ligi Konferencji Europy pomiędzy Legią Warszawa i FC Midtjylland, kibice na Żylecie zaprezentowali oprawę. Pokaz ultras przygotowany przez Nieznanych Sprawców składał się z sektorówki, folii w barwach i wielkiego napisu LEGIOLAND, nawiązującego do naszego rywala.

Onslow - 1 godzinę temu, *.orange.pl Oprawa rewelacja !

Darek - 1 godzinę temu, *.79.34 Oprawa i cały mecz kozak! odpowiedz

zgrw - 2 godziny temu, *.centertel.pl Zajebisty projekt, dawajcie na koszulki! odpowiedz

